Біженці з Афганістану знайшли прихисток в Україні. Благодійні організації забезпечують їх усім необхідним, щоб люди могли повернутися до повноцінного життя за межами рідного краю. Як саме потрапили громадяни Афганістану в далеку і чужу для них Україну, та як їм у нас живеться, розкаже Оксана Тупальська.

Оксана Тупальська, кореспондентка:

Представники п'яти родин біженців з Афганістану знайшли тимчасовий притулок на Житомирщині в Україні. Їхні обличчя показувати заборонено задля їхньої власної безпеки, проте їхні історії вражають.

18 викладачів та студентів, які втекли від жахіть нового режиму, тимчасово прихистили в Україні. Усіх - запросили на роботу та навчання до італійських вишів. Проте, перш ніж дістатися ЄС, їм необхідно оформити документи та пройти реабілітацію. Допомагає їм доброчинний фонд "Карітас-Спес-Україна".

Ми перебували у небезпеці. Тому змушені були залишити свою рідну землю. Життя, можливості та навіть наші погляди були атаковані талібаном. В Афганістані стало дуже складно жити - немає ні освіти, ні розвитку, ні прогресу в економіці. І для нас - людей, що здобули освіту в школах і університетах, - це стало катастрофою. Ми тимчасово потрапили з Афганістану до України. І тут нам дуже затишно та комфортно, тож ми щасливі. Ми перебуваємо у безпеці.

Однією групою біженців, які прилетіли до Борисполя, опікуються дипломати Канади, іншою - українці. Афганці кажуть, що на летовищі дітей доводилося замотували у фольгу та якомога швидше нести до автобуса - щоб ті не змерзли. Адже все, що змогли вивезти - це наплічник з документами, дипломи та трохи одягу.

Владислав Шелохов, директор з комунікацій МБФ "Карітас-Україна":

Ми привезли близько 65 кілограмів одягу - різні, переважно це зимові речі, тому що ми бачимо, що погодні умови вже такі, що осінь. І для людей, які були евакуйовані з Афганістану фактично в футболках без жодних теплих речей.

Біженцям зробили ПЛР-тести, а одному з дітлахів надали медичну допомогу. Зараз для афганців влаштували заняття з італійської мови.

Міра Мілавец, координаторка програм "Карітас-Спес-Україна":

Я дуже відчуваю, що ми одна сім'я. Що немає тут християнина, мусульманина, але ми всі разом намагаємося допомогти один одному.

Отець В'ячеслав Гриневич, виконавчий директор "Карітас-Спес-Україна":

Папа Франциск постійно говорить, щоб ми не боялися приймати людей, які опинилися в біді. Загалом і наша країна є в біді, тому що ми знаємо, що таке війна, досвідчуємо її.

Після того, як афганських науковців та студентів відправлять до Італії, українські благодійники допомагатимуть новим групам біженців. Тому вивчають перший досвід та радяться з іноземними колегами, щоб бути готовими до нової місії.