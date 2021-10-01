В пятницу, 1 октября японская компания Takeda Pharmaceutical заявила о причине возникновения примесей в вакцине Moderna. Там считают, что этому поспособствовала "человеческая ошибка".

По данным отчета, проблема возникла из-за "неправильной фасовки и человеческой ошибки, связанной с визуально неправильной оценкой необходимого проема перед набором вакцины из флакона".

Так, было исследовано в общей сложности пять партий вакцины Moderna COVID-19, произведенной в период с 27 июня по 3 июля.

Первые три были отправлены в Японию и позже отозваны после обнаружения посторонних веществ, которые позже были определены как металлические части.

В отчете говорится, что для избежания в дальнейшем таких инцидентов, необходимо улучшить процедуру правильного использования вакцин.

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