Поліцейський зґвалтував жінку, задушив її паском, спалив у порожньому холодильнику та викинув останки в лісі.

Довічне ув'язнення без права на помилування. У Великій Британії засудили поліцейського, який викрав, зґвалтував та вбив молоду жінку.

Чому цей злочин вважається одним із найжорстокіших за всю історію Лондонської поліції? Та що пов'язує засудженого копа з Україною - розкаже наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Ця історія сколихнула країну. 33-річна Сара Еверард зникла ввечері дорогою додому. Понад тиждень її шукали з надією, що жінка жива. Та, як виявилося, Еверард загинула в ніч зникнення. Її викрав поліціянт, який саме повертався з робочої зміни. Вейн Казінс працював в елітному підрозділі з охорони дипломатичних установ. На відміну від патрульних, він навіть мав право на носіння зброї.

Саме завдяки поліцейському посвідченню Казінсу легко вдалося викрасти жінку. Вона покірно дозволила надіти на неї кайданки та сіла в машину. Сара стала випадковою жертвою Казінса. Але злочин був спланований. Чоловік спеціально орендував автівку. Він зґвалтував жінку, задушив її паском, спалив у порожньому холодильнику та викинув останки в лісі.

Крессіда Дік, начальниця поліції Лондона:

Це один із найстрашніх злочинів за 190-річну історію Лондонської поліції. Я шокована тим, що цей чоловік використав своє службове становище для обману. Його дії - жахлива зрада всіх принципів поліції. Цей чоловік зганьбив нашу службу.

Поліція вийшла на слід Казінса завдяки відео з камер спостереження. Під час арешту він присягався, що не знає жінки. Але згодом визнав вину. А крім цього, зізнався ще в одному зґвалтуванні, що скоїв на початку березня. Казінса засудили до найжорсткішого покарання: довічного ув'язнення без права на умовно-дострокове звільнення.

Пріті Пател, міністр внутрішніх справ Великої Британії:

Я погоджуюся з вироком, адже цей чоловік більше ніколи не зможе ходити вулицями нашої країни. Також правильно продовжувати перевіряти поліцію, щоб зрозуміти, як могло статися так, що він потрапив до лав офіцерів.

Дружина Казінса на оголошення вироку не з'явилася. Вона стежила за судом онлайн. Олена - українка, познайомилася з Вейном по інтернету. Одружилися 15 років тому й виховували двох дітей. На початку літа Олена публічно висловила співчуття батькам загиблої Еверард. Та зізналася, що не помічала в поведінці чоловіка жодних натяків, які б попереджали про невідворотність трагедії.