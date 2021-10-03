Що роблять з протермінованою вакциною в Україні та в ЄС?

Обов'язкова - вакцинація! Приготуватися вчителям і чиновникам. У МОЗ оприлюднили наказ із переліком тих, для кого щеплення стануть необхідними. І хоча в міністерстві просять уникати слова "примусові" - та за відмову від імунізації працівника усуватимуть від роботи. Без збереження зарплати.

Альтернатива - постійно робити ПЛР-тест. От тільки коштують вони дорого. Що цікаво - у переліку професій, які підпадають під обов'язкову вакцинацію немає... медиків. Пояснення просте: якщо їх усунуть від роботи - хто лікуватиме хворих? Узагалі, примус до імунізації - це не українське ноу-хау. Доволі жорсткі норми діють і в Європі. Більше про це розкажуть Олександр Васильченко з Києва та Олена Абрамович із Брюсселя.

Олександр Васильченко, кореспондент:

Знову - арифметична прогресія. Щоденний статистичний ковідний звіт Мінохорони здоров'я - не додав оптимізму. На кінець тижня крива захворюваності зупинилася на 12 тисячах інфікованих! А це - показник квітня, коли наша країна була в жорсткому локдауні.

Тож у МОЗ укотре заговорили про вакцинацію. І цього разу - обов'язкову. У міністерстві опублікували Наказ із переліком професій, які підлягають імунізації:

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:

Це всі освітяни. Незалежно від того, які заклади - дошкільний, школа або виші. Також це працівники центральних органів виконавчої влади - міністерств, їхніх структурних підрозділів на місцях, в регіонах. І місцеві державні адміністрації. Це будуть всі обов'язкові щеплення.

Щоправда, у профільному міністерстві просять не називати вакцинацію "примусовою". Інакше - це суперечить закону. Хоча насправді щеплюватимуть - добровільно-примусово. Бо невакцинованих працівників відсторонюватимуть від роботи. Без збереження зарплати, але зі збереженням місця! Альтернатива безплатній імунізації - постійні та дорогі ПЛР-тести.

Але поки ця ініціатива ще не працює, все на рівні наказу. Його ще мають затвердити у Мін'юсті.

Взагалі, кажуть у Мінохорони здоров'я, усе це - аби підвищити рівень вакцинації. Бо за карантинними правилами, аби школи могли працювати очно в "жовтій" зоні - потрібно 80 відсотків вакцинованих працівників, у "червоній" - всі 100. Наразі таких цифр небагато.

Микола Поворозник, заступник голови Київської міської державної адміністрації:

Якщо говорити про державних службовців, то їх є провакциновано - понад 50 відсотків по місту. І сьогодні йде активна робота по переконанню цих людей на вакцинацію.

І це - в столиці, де найвищий показник щеплених.

Олександр Васильченко, кореспондент:

І доки в МОЗ ламають голову над тим, як підвищити темпи вакцинації, щоденна кількість щеплених не зростає. За звітами, за добу роблять не більше 130 тисяч ін'єкцій, а на вихідних - у рази менше.

Найбільше вакцинуватися не хочуть українці в провінції:

Наталія, жителька села Широке:

Не хочу. Ну тому що є смертність. І вони ж не перевіряють, що в мене за хвороби. Вони зробили укол і все. Як це щеплення вплине ми ж не знаємо. От в чому причина, тому і боїмося.

Геннадій, житель села Широке:

Не нравится эта затея. Весь мир сошел с ума. То есть, это придуманная иллюзия.

Комусь ілюзія, а комусь - сувора реальність. Уже другий тиждень у багатьох містах ковідні реанімації - переповнені! Звісно, імунізація не є гарантією від зараження, але є шансом уникнути тяжкої форми. А тим більше, що в Україні є вибір препаратів.

Катерина Сояк, епідеміологиня Національної експертної групи з інфекційного контролю:

Когда не было выбора вакцин, все говорили, что мы ждем "Пфайзер", "Модерну", нас заставляют вакцинироваться "АстраЗенекою", мы хотим выбор. Теперь выбор есть. И действительно им не пользуются.

І поки українці вирішують - щепитися чи ні, термін придатності вакцин збігає. Зараз у нашій країні - майже 10 мільйонів доз препаратів різних виробників. Найменший термін придатності - у "Пфайзера" та "АстраЗенеки". По регіонах їх понад чотири мільйони доз. І в деяких партіях термін придатності сплив ще 30 вересня.

Олександр Заїка, керівник Національної програми з імунізації ЦГЗ Міністерства охорони здоров'я України:

Інші партії також мають різні терміни придатності, зокрема до кінця жовтня і до кінця листопада.

Протерміновану вакцину утилізують, обіцяють у МОЗ. А до кінця поточного року планують придбати ще 15 мільйонів доз.

Вакцини з вичерпаним терміном придатності - знайома ситуація і для європейців. У французькому регіоні Луара цього тижня 260 людей отримали щеплення препаратом Pfizer, який розморозили ще сьомого серпня. Така ж ситуація і в кількох містах Німеччини. Виробники кажуть: за нормальної температури вакцина добре зберігається три місяці, а не один.

Зиндельфинген Мартіна Бурхерт-Грейв, медичний директор районного центру вакцинації:

Наразі ніяких висновків про те, що триваліший час зберігання вплинув би на ефективність, зроблено не було.

Загалом же у ЄС намагаються не "переводити продукту" і заохотити імунізуватися якомога більше людей. Улітку почали діяти правила для подорожан: вакцинувався - уник самоізоляції. Тепер дедалі більше країн вимагають "корона-паспорти" для відвідання ресторану, кафе, а подекуди й для того, щоб потрапити на роботу. Першою такі правила запровадила Італія. А з жовтня - без щеплення чи тесту не потрапиш у Ватикан.

Мауріціо Пассалаква, житель Рима:

Як на мене, вакцинація має бути обов'язковою. Мені не подобається, коли люди кажуть, що вони мають право вирішувати самостійно - щепитися чи ні. Бо це перетворюється на право вбивати інших.

А ще з 15 жовтня в Італії щеплення вимагатимуть від усіх працівників. Зараз там повністю провакциновані 70% населення. Франція не дозволяє виходити на робоче місце без щеплення держслужбовцям, медикам і працівникам соціальних служб. Тож історія з обов'язковою імунізацією в Україні - не унікальна.

У Нідерландах влада намагається запровадити "корона-паспорти" у барах і ресторанах. Традиційно - незадоволені виходять на протести.

Даан Конінгсвельд, кухар у ресторані:

Як на мене, дещо дивно, що це вимагатимуть у кафе, де люди особливо не контактують одне з одним. Інша річ - клуби, де натовпи.

Натовпи у клубах, до речі, нарешті дозволила Бельгія. Тут у п'ятницю вперше за 19 місяців відкрилися дискотеки.

Ми так довго цього чекали! Відкладали гроші - і тепер їх витрачаємо! Спустити місячну зарплату дуже легко!

Що ж стосується інших коронавірусних обмежень - то вони в країні відрізняються, залежно від рівня імунізації. На півночі країни, у Фландрії, масковий режим у магазинах, школах, офісах - скасували. Бо там вакциновано 90% населення.

Олена Абрамович, кореспондентка:

А в Брюсселі досі треба скрізь у приміщеннях одягати маску. Бо тут щеплення зробили трохи більше як половина містян. Але обмежень дотримуються всі. Я жодного разу не бачила, щоб хтось був без маски в громадському транспорті чи в магазині.

Зняла всі обмеження щодо ресторанів, клубів і громадських місць - Швеція. Бо влада вирішила: 75% провакцинованих - достатня підстава для повернення до нормального життя.