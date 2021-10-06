Разумков-гейт та перейменування сіл. Сьогодні у парламенті депутати працювали без порядку денного. Точніше, це важко назвати роботою. Бо з ухваленого - кілька постанов. Натомість депутати жваво обговорювали "гріхи" Разумкова - і планували його завтрашнє звільнення. За усім цим стежила Ксенія Барвіненко.

Парламентська зала. Десята ранку. Засідання розпочинає віцеспікер Руслан Стефанчук. Він - тимчасовий голова на час усунення Дмитра Разумкова. Останнього в Раді не видно - крісло порожнє, у системі не реєструвався. Хоча - передав такий собі "привіт" журналістам: зняв усі заборони на пересування кулуарами. А от депутатам, на відміну від медійників, не так радісно, бо ж - порядку денного... немає! Тож обранці складають плани - на завтра.

Вадим Івченко, народний депутат, "Батьківщина":

Завтра день почнеться з відсторонення голови Верховної Ради й обрання нового. Я думаю, скоріш за все, це засідання буде вести хтось із депутатів "Слуги народу", бо пан Стефанчук не може вести в нього конфлікт інтересів, а пані Кондратюк відмовилась.

Ірина Геращенко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В нас є три альтернативні кандидатури. Перша - це Гео Лерос, якого вигнали із вашої фракції. Друге, Юрій Корявченков, він знаєте зажигав у "Кварталі", а тут ми його жодного разу не чули, дуже хочемо, щоб він вів це засідання. І третє - Олексій Гончаренко. Я думаю, що найбільш підготовлена людина в цьому парламенті - це Андрій Парубій, щоб вести засідання.

Зрештою зупинилися на очільникові податкового комітету - Данилові Гетманцеві. Сам він не надто з цього радіє:

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Це не найбільш приємна пропозиція у моєму житті, але хтось повинен це зробити і я готовий. Партія сказала надо - комсомол отвєтіл - єсть.

Попри відсутність порядку денного, у залі депутати намагалися знайти собі роботу. Взялися розглядати постанови - змінили межі трьох міст, перейменували два села і призначили позачергові вибори у двох населених пунктах.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

На жаль ми втрачаємо цілий парламентський тиждень, а я нагадаю, що у нас великі гроші для підприємців, гроші для субсидій, питання коронавірусу, але тим не менш, зараз парламент буде заблокований.

Перспектив призначити нового голову і розблокувати парламент - цього тижня, кажуть депутати, немає.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

В них немає голосів за відставку Разумкова, вчора ключовим голосуванням було голосування за внесення до порядку денного питання про відсторонення Разумкова. Це питання ледве-ледве пройшло.

Якщо ж голосів набереться, новим Головою ВР уже в п'ятницю найімовірніше стане Руслан Стефанчук - і крісло віцеспікера звільниться. Подейкують, що його віддадуть - голові партії "Слуг" Олександру Корнієнку. Сам він віджартовується.

Олександр Корнієнко, народний депутат, "Слуга народу":

Я як тільки став народним депутатом, одразу перша книга, яку я прочитав після конституції - це був регламент.

В опозиції ж обурюються, кажуть - парламент перетворили на шоу, та й сама ідея кадрових змін...

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":