У національному музеї "Київська картинна галерея" відкрили новий виставковий проєкт "Такий різний Ройтбурд". Захід присвятили пам'яті відомого українського митця, який помер на початку серпня. Експозицію бачила - Тетяна Радченко.

Олександр Ройтбурд - український митець, директор Одеського художнього музею, політичний діяч. Роботи художника збирали роками з приватних колекцій, щоб показати глядачеві. І ось... відкрили персональний проєкт. Перша виставкова зала. На стінах - десятки публікацій із соцмереж митця.

Ірина Юферова, кураторка проєкту:

Ройтбурд, він дуже різний, ми знаємо його як відомого, трохи іронічного, майстерного митця, що був відкритий до експериментів. Олександр Ройтбурд розвивав також свою кар'єру, як блогера. І багато своїх робіт він публікував у Фейсбуці.

Усі картини автора, представлені в музеї, - це історії, які він так любив розповідати. Ось, наприклад, цей автопортрет.

Ірина Юферова, кураторка проєкту:

Олександр Ройтбурд мав традицію, кожного року з 31 грудня він малював автопортрет. Кожен автопортрет відображає як події з життя митця, так і ті події, які відбувалися навколо.

Формат виставкового проєкту незвичний, кажуть організатори. Експозиції відкриватимуть для глядачів поступово - у трьох локаціях. На кожній із них покажуть різні етапи життя Олександра.

Владислав Вакуленко, організатор проєкту:

Почему мы выбрали разные локации? Потому что на какой-то будет видео-арт, на какой-то будет графика, на какой-то будет один-второй-третий проект. Самая главная миссия - это показать как раз разность Ройтбурда.

Владислав був знайомий з художником особисто, каже, про цю виставку говорили ще за життя митця. Утім, втілити задум вдалося вже після. 14 жовтня Олександрові Ройтбурду мало б виповнитися 60 років. Саме цього дня й відкриється друга частина експозиції, присвячена пам'яті художника.