Невакцинованих працівників усунуть від роботи без збереження зарплати [ Редактировать ]
Місяць на вакцинацію. Стільки часу мають представники професій, для яких щеплення є обов'язковим.
Мінохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти та наукових установ, незалежно від форми власності.
Того, хто відмовиться, усунуть від роботи без збереження зарплати.
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