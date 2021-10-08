Чиновники та освітяни повинні вакцинуватися протягом місяця [ Редактировать ]
Місяць на вакцинацію. Стільки часу мають представники професій, для яких щеплення є обов'язковим.
Мінохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти та наукових установ, незалежно від форми власності.
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Препаратом щепили британських полярників на дослідницькій станції.
Мінохорони здоров'я затвердило наказ, згідно з яким імунізуватися зобов'язані працівники виконавчої влади, місцевих адміністрацій, усіх закладів освіти та наукових установ, незалежно від форми власності.
І доки українців вмовляють вакцинуватися хоча б однією дозою, європейцям колотимуть уже третю. Агенція ЄС із лікарських засобів рекомендує людям, вакцинованим "Пфайзером" та "Модерною", так зване "бустерне" щеплення.