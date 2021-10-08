Одну з херсонських лікарень залишили без газу... Без жодних попереджень. Тепер пацієнти й персонал - змушені мерзнути, немає й гарячої води. Що сталося і коли можуть відновити газопостачання - дізнавалася Марина Михайловська.

Ось уже декілька днів, як котельня обласної лікарні в Херсоні не працює. Немає газу.

У неонатологічному відділенні, де лікують немовлят, неабияк занепокоєні. Адже для їхніх пацієнтів тепло в палатах життєво важливе.

Софія Сидорко, в. о. завідувачки неонатологічного відділення Херсонської обласної клінічної лікарні:

На даний момент в приміщеннях 16-18 градусів вдень. Вночі холодніше. Ми стараємося електроприладами. 20-22 градуси нам вдається. Ми використовуємо електроприлади, грілки, тепліше одягаємо.

Без опалення всі дев'ять корпусів лікарні, зокрема операційні та реанімація. Немає елементарного - гарячої води. Аби підготувати пацієнтів до операції, персонал гріє воду в чайниках і кастрюлях. Керівництво медзакладу каже, газ відключили неочікувано: боргів не мали, договору ніхто не розривав.

Едуард Гвоздьов, заступник директора з технічних питань Херсонської обласної клінічної лікарні:

В субботу они приехали и выполнили опломбировку вводных узлов учёта. Мы могли их не пустить. Но, если они не здесь нам закроют, то по сетям дальше задвижки.

Газ до лікарні постачала компанія "УкрГазРесурс". На наш запит там відповіли - адміністрація медзакладу порушувала угоду. Впродовж півроку перевищували допустимі обсяги споживання газу. Тож, пишуть, діяли відповідно до Правил постачання природного газу.

Тим часом голова Херсонської облради, якій підпорядковується лікарня, переконаний: справа у зростанні вартості газу, та вважає дії постачальника незаконними. Тим більше, що той обслуговує понад десять бюджетних закладів всієї області.

Олександр Самойленко, голова Херсонської облради:

Вони повинні за 30 днів нам повідомити. Вони можуть розторгнути договір. Якби вони це зробили, що 1 вересня повідомили, що ми вам не будемо поставляти газ по цій ціні. Ця ціна неприйнятна. Ми б за цей місяць провели тендерні процедури.

З'ясувати ситуацію чиновники просять і СБУ, і прокуратуру, і поліцію. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження.

Віталій Байдаров, речник ГУ Нацполіції в Херсонській області:

За статтею 356 ККУ - це "Самоуправство". Санкція статті передбачає покарання від сплати штрафу в розмірі 50 неоподаткованих мінімумів до арешту до 3 місяців.

І доки на несумлінного постачальника шукають управи, лікарня оголосила тендер на закупівлю природного газу. Проте в медзакладі побоюються, що охочих забезпечувати паливом за ціною меншою ніж 35 гривень за куб може не знайтися. Та поки всі процедури триватимуть, пацієнтам і персоналу доведеться мерзнути.