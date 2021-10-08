В понедельник, 11 октября, во Львове начнется отопительный сезон. Об этом сообщает Львовский горсовет.

Тепло получат все категории потребителей - школы, садики, больницы и население. Сегодня на основе заявок тепло уже получают 16 бюджетных учреждений, заявила заместитель городского головы Львова по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Ирина Маруняк.

Начинаем отопительный сезон, потому что с пятницы на субботу будет похолодание, прогнозируют минус 1 градус, и такая температура будет на протяжении выходных. Поэтому тепло будем подавать во все дома.

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По словам чиновницы, жилые дома готовы к подаче тепла, акты готовности подписаны, системы заполнены водой, проведена поверка счетчиков.

Задача "Львовтеплоэнерго" и "Зализнычнетеплоэнерго" - подать тепло в дома. В то же время жители, которые являются владельцами домов, сами решают брать ли это тепло. Часты бывают случаи, когда тепло уже подано, но дома, к примеру, ОСББ, тепло не берут, задвижку не открывают.

По ее словам, в эту субботу будет рабочий день для управляющих компаний, чтобы проверить дома и подготовить их к получению тепла.

В Киеве отопительный сезон стартовал с 7 октября для бюджетных организаций и учреждений, а в жилые дома тепло могут дать в ближайшие дни, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Напомним, с 1 мая 2021 года бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Еще в конце апреля "Нафтогаз" и другие поставщики обнародовали цены сразу на год - до 30 апреля 2022 года.

Местные газсбыты все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а снижать тариф можно.

Ранее сообщалось, что с 1 августа Кабмин не может влиять на формирование тарифов на газ для населения.