Постраждала через побиття у потязі отримає сто тисяч гривень [ Редактировать ]
100 тисяч гривень за напад у потязі. Таку суму, за рішенням суду, отримає Анастасія Лугова. Торік у липні в поїзді "Маріуполь-Київ" жінку жорстоко побив і намагався зґвалтувати п'яний чоловік.
Рішенням потерпіла незадоволена. Вона вимагала 500 тисяч. Каже - її маленький син, який був очевидцем нападу, теж морально постраждав. За словами Лугової, вона досі лікує травму шиї. А ще потребує допомоги психологів.
по теме
Від початку року порушено вже 350 кримінальних проваджень.
Мужчина приехал в Мариуполь в командировку из Днепропетровской области. К себе на квартиру он пригласил несовершеннолетнюю знакомую. Командировочный предложил гостье заняться сексом, но она отказала. Тогда он соблазнил ее наркотиками, и когда она согласилась, сделал ей три укола. После того как девушка отключилась, хозяин ее изнасиловал
У лютому 14 року підозрюваний, виконуючи злочинний наказ керівництва Головного Управління МВС України в Києві, влаштував теракт.
Одеський голова - один із 16 підозрюваних у справі про оборудки з міськими землями. Прокурори САП просять відправити Труханова на два місяці під арешт з альтернативою застави у 120 мільйонів гривень.
Голові політради "Опозиційна платформа - За життя" Віктору Медведчуку оголосили нову підозру про державну зраду та сприяння тероризму.