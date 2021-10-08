100 тисяч гривень за напад у потязі. Таку суму, за рішенням суду, отримає Анастасія Лугова. Торік у липні в поїзді "Маріуполь-Київ" жінку жорстоко побив і намагався зґвалтувати п'яний чоловік.

Рішенням потерпіла незадоволена. Вона вимагала 500 тисяч. Каже - її маленький син, який був очевидцем нападу, теж морально постраждав. За словами Лугової, вона досі лікує травму шиї. А ще потребує допомоги психологів.