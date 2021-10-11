Дітей Рівненщини повторно вакцинують від поліомієліту [ Редактировать ]
На Рівненщині почали повторно вакцинувати дітей до п'яти років від поліомієліту. Таке рішення було ухвалено після виявлення захворювання у сімох дітей.
Зокрема, у півторарічної дівчинки, яка потрапила до лікарні з паралічем обох ніг. У МОЗ зазначають, що протягом 14 днів у регіоні щеплять навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше. Наступні три раунди триватимуть впродовж 90-та днів та охоплять усю малечу Рівненщини.
Невакцинованих не допускатимуть до учбових закладів, але пообіцяли забезпечити інші форми здобуття освіти.
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Щеплення батьки дівчинці не зробили. Родина - багатодітна, і після перевірки вірус виявили і в інших дітей. Нині триває епідрозслідування.
Родина багатодітна, і після перевірки небезпечний вірус виявили і в іншої малечі. Нині фахівці проводять епідрозслідування.
Малечу не щеплювали від цієї недуги. За словами медиків, її батьки свідомо відмовилися від вакцинації, буцімто за релігійними переконаннями.
І цього тижня у МОЗі заговорили про обов'язкову вакцинацію освітян. Як педагоги працюють зараз і які норми планують впровадити урядовці - в репортажі Сніжани Сидорук із Ріненщини.
Невакцинованих не будуть допускати до навчання. Для них забезпечать інші форми отримання освіти.