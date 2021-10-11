У МОЗ зазначають, що протягом 14 днів у регіоні щеплять навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше.

На Рівненщині почали повторно вакцинувати дітей до п'яти років від поліомієліту. Таке рішення було ухвалено після виявлення захворювання у сімох дітей.

Зокрема, у півторарічної дівчинки, яка потрапила до лікарні з паралічем обох ніг. У МОЗ зазначають, що протягом 14 днів у регіоні щеплять навіть тих дітей, хто вже був вакцинований раніше. Наступні три раунди триватимуть впродовж 90-та днів та охоплять усю малечу Рівненщини.

Невакцинованих не допускатимуть до учбових закладів, але пообіцяли забезпечити інші форми здобуття освіти.