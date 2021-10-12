В Литві розпочалися великі військові навчання [ Редактировать ]
Великі військові навчання НАТО та партнерів розпочалися в Литві. "Залізний вовк 2021", так назвали збори, відбувається на полігоні в Пабраде.
Понад 3 тисячі військових з 13 країн, близько тисячі одиниць військової техніки, за майже два тижні відпрацюють здійснення наступальних, оборонних та розвідувальних операцій силами передового базування НАТО в Литві.
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На Львівщині, де тривають міжнародні військові навчання, українські армійці вперше обмінялися секретними даними з військовими Альянсу.
Звільняти захоплені міста, відбивати атаки з моря, землі та неба цього тижня українська армія вчилася разом із військовими НАТО. На різних полігонах по всій Україні тривають масштабні міжнародні навчання "Спільні зусилля". Цьогоріч у них беруть участь 15 країн і більше 12 тисяч військових.
Одразу на кількох полігонах, від заходу до сходу, українські солдати разом із бійцями ще з 16 країн відпрацьовували маневри.
Сьогодні на Рівненському полігоні армійці відпрацювали усі можливі сценарії наступу та відбиття ворожих ударів. У рамках навчань "Об'єднані зусилля -2021". Робили це пліч-о-пліч з військовими зі Словаччини.
Якщо українські армійці отримають відмінні оцінки на навчаннях - це надасть їм право наступного року заступити на бойове чергування у складі контингентів Альянсу.