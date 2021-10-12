Українські школярі завчасно відправляться на канікули через коронавірус [ Редактировать ]
Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Причина - коронавірус.
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