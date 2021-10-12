Через погіршення ситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня.

Канікули для деяких українських школярів почнуться раніше. Причина - коронавірус.

Через погіршення ситуації у багатьох містах діти припинять навчання вже наступного тижня. А з урахуванням святкових вихідних, то фактично з цього четверга.

Гулятимуть учні в Івано-Франківську, Вінниці, Хмельницькому, Херсоні та на Харківщині. А от повернуться за парти аж у листопаді.