Потужний землетрус магнітудою шість і три сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі.

Відчули землетрус і на сусідніх островах. Зокрема, на Касосі, Карпатосі та Родосі. Нині ж на Криті працюють рятувальники - перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють. Це вже другий землетрус на Криті за останні два тижні.