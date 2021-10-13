Про загиблих і травмованих не повідомляють.

Потужний землетрус магнітудою 6, 3 сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі.

Відчули землетрус і на сусідніх островах. Нині ж на Криті працюють рятувальники - перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють.

Це вже другий землетрус на Криті за останні два тижні.