На острові Крит зафіксували потужний землетрус [ Редактировать ]
Потужний землетрус магнітудою 6, 3 сколихнув грецький острів Крит. Епіцентр підземних поштовхів зафіксували на південно-східному узбережжі.
Відчули землетрус і на сусідніх островах. Нині ж на Криті працюють рятувальники - перевіряють стан будівель. Про загиблих і травмованих не повідомляють.
Це вже другий землетрус на Криті за останні два тижні.
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Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.
Внаслідок підземних поштовхів магнітудою 5,8 багато будівель зазнали руйнувань. Під завалами церкви загинула одна людина, дев'ятеро травмувались. Місцеві розповідають, що підземні поштовхи тривали кілька хвилин і відчувалися на всій території острова.
32 людини постраждали. Більшість дістали легкі забої, проте троє мають серйозні травми.
Майже 250 тисяч будівель у місті залишилися без струму. Метрополітен і швидкісні потяги на деякий час припинили роботу.
Там зафіксували поштовхи інтенсивністю майже 4,5 бали. Які наслідки землетрусу і чи варто чекати нових коливань - розкажуть наші кореспонденти.