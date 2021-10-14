Військовий корабель "Балта" буксирують до Одеси [ Редактировать ]
Військовий корабель ВМС України "Балта", що зазнав аварії у Чорному морі, вже буксирують до Одеси. Про це повідомляє штаб Військово-морських Сил. Моряки, які були на Облавку, - почуваються добре, частину з них доправили до пункту дислокації - зазначили у штабі.
Нагадаю, напередодні поблизу острова Зміїний судно розмагнічування зазнало аварії, в ньому затопило кілька відсіків. Рятувальну операцію ускладнювала штормова погода. Причини інциденту з'ясовують.
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