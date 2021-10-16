В селі на Миколаївщині випадково розкопали братську могилу. Вона була просто у дворі амбулаторії. Кому належать знайдені останки?

Та що саме сталося, достеменно вдалося з'ясувати лише зараз. Останки воїнів-визволителів перепоховали з військовими почестями за участю селян, військових та духівництва.

Михайло вже багато років працює у Чорноморській сільській раді. До Дня захисників та захисниць мав відновити стелу воїнам Другої світової війни. Та коли підняв плиту - злякався.

Начал лопатою вигрібати будівельне сміття. Я тронув досточку, досточка відпала. Я подивився: ложка, черевики, ботинки та кості.

Звідки вони тут - в архівах жодних даних. Хоча місцеві старожили пргадують, у серпні 1941-го - біля сусіднього села відбувся бій. Тут саме проходила головна лінія оборони Південного фронту.

Антоніна Андріївна, жителька с. Чорноморка:

Сильне було наступлєніє з повітря і з землі. Вона, коли їхала мимо поля на підводі, то бачила все поле всипане матросами мертвими. І тіла їхні були опухші. Вночі наші жителі організували, викопали ями, і їх похоронили прямо на тому полі.

І через 20 років тіла майже чотирьох десятків моряків селяни випадково знайшли, коли садили виноградники. Тому вирішили їх закопати біля колишньої сільради. З часом про це забули. А поблизу цього місця згодом виросли будинки і побудували амбулаторію. А коли відкопали страшну знахідку - місцева влада встановила, знайдені останки належать бійцям 45-ої авіаційної бригади.

Андрій Дмитренко, Чорноморський сільський голова:

Наше завдання на сьогодні, як вдячних нащадків, - перенести залишки людей, які захищали нашу землю, віддали своє життя, щоб ми жили під мирним небом, наше завдання сьогодні - виконати все, як годиться.

Сьогодні останки перепоховали на місцевому цвинтарі з усіма військовими почестями. Панахиду відслужили священники кількох конфесій. Адже моряки були з усього Радянського Союзу і різних віросповідань.

Згодом на цьому місці селяни планують встановити меморіал загиблим героям.