В Украине снизят один коммунальный тариф: за что будем платить меньше [ Редактировать ]
Источник: КГГА
В Украине могут снизить тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.
Соответствующее решение о формировании тарифов приняли на заседании Кабмина 20 октября. В частности:
- изменится механизм формирования тарифа;
- уточняется состав расходов, включаемых в тариф;
- уточняется плата за абонентское обслуживание по индивидуальным договорам;
- из тарифа исключаются расходы на оплату услуг банков.
"На законодательном уровне необходимо обеспечить единый подход к расчету затрат и, соответственно, формирования и установления тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. Внесенные изменения будут способствовать предоставлению более качественных услуг для населения", - заявила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
Напомним, что с 1 октября в платежках изменились сразу 4 тарифа. "Подробности" анализировали, сколько и за что будем платить.
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