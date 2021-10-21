В Украине могут снизить тариф на вывоз твердых бытовых отходов. Об этом сообщили в Министерстве регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Соответствующее решение о формировании тарифов приняли на заседании Кабмина 20 октября. В частности:

изменится механизм формирования тарифа;

уточняется состав расходов, включаемых в тариф;

уточняется плата за абонентское обслуживание по индивидуальным договорам;

из тарифа исключаются расходы на оплату услуг банков.

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"На законодательном уровне необходимо обеспечить единый подход к расчету затрат и, соответственно, формирования и установления тарифов на услуги по обращению с бытовыми отходами. Внесенные изменения будут способствовать предоставлению более качественных услуг для населения", - заявила замминистра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Напомним, что с 1 октября в платежках изменились сразу 4 тарифа. "Подробности" анализировали, сколько и за что будем платить.