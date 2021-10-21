Безсертифікатних зайців ані в поїзди, ані в автобуси пускати не мають права

Пред'явіть ковід-паспорт! Цю фразу відсьогодні чутимуть усі пасажири, які вирушають у міста інших областей. Безсертифікатних зайців ані в поїзди, ані в автобуси пускати не мають права. За порядком повинні стежити й поліцейські, і провідники, і водії!

До речі, перевізники - несуть пряму відповідальність за порушення. Якщо візьмуть людину без ковід-сертифіката - заплатять великий штраф.

Як до таких нововведень ставляться водії та пасажири? І що відбувається на вокзалах країни? Наші кореспонденти - провели рейди одразу в кількох регіонах. Дивіться самі.

Ярина Марків, кореспондентка:

Ми знаходимося на столичній залізничній станції. Позаду мене потяг Київ-Івано-Франківськ. Та щоб скористатися ним, відсьогодні недостатньо пред'явити проїзний квиток і документ, що посвідчує особу. Потрібен ще один - про вакцинацію.

Дійсний - будь ласка, заходьте в поїзд.

Тепер - це обов'язкова процедура. Без негативного тесту або ковід-сертифіката - далеко не заїдеш. Паспорти приймають і в електронному вигляді, і в паперовому. Для "червоної" зони потрібні дві дози щеплення, для "жовтої" - достатньо однієї.

Олександр Перцовський, керівник пасажирського напрямку АТ "Укрзалізниця":

Ми ввійшли в новий формат пасажирських перевезень. Нічого страшного у цьому не відбулося. Всі потяги їдуть. Їдуть за графіком.

За графіком, але не без пригод. Тут, на київському вокзалі, в поїзди таки намагалися проскочити "зайці" Без паспортів. Ловити їх має поліція, а перевіряти в пасажирів сертифікати - провідники. Справжність документів визначають... на око.

Аліна Валєнтова, провідниця:

Осьо дивіться ось телефон - 24 зробив джуні, і 4 септембер 21. В нього сертифікат дійсний все видно, так.

У кого сертифіката нема, а їхати треба - підставити плече під укол можна просто тут. На вокзалі облаштували пункт вакцинації. А ще можна зробити - експрес-тестування. Щеплення - безплатне, тест - за гроші. 20-30 хвилин чекати результат. 350 гривень.

Шикуватися в черги люди почали ще з п'ятої ранку. Хоча до новацій ставляться по-різному. І думки - діаметрально протилежні.

Володимир, пасажир:

Правильно сделали. Порядок должен быть элементарный. Болеть будут меньше людей.

Сергій, пасажир:

Надо ходить по маршруткам и штрафовать тех, кто ходит без масок. А вот это - бред, как по мне.

А це вже столичний Автовокзал. Локація інша, та правила діють ті самі. Аби сісти в автобус, потрібен ковід-сертифікат або тест. Та якщо на залізничному вокзалі - всі поїзди рушили без сюрпризів, то тут у рейси не вийшли 40 відсотків перевізників!

А яка ситуація в інших містах?

Світлана Шекера, кореспондентка:

На Харківському автовокзалі, біля кас оголошення - відсьогодні пасажири й екіпаж можуть їхати до інших областей тільки з документами, що засвідчують вакцинацію.

І для пасажирів це сюрпризом не стало. Люди здебільшого підготовлені.

Лариса, пасажирка:

Я знала, что может быть такая ситуация, я взяла на всякий случай сертификат прививочный.

Але є й ті - хто не мають ані сертифіката, ані тесту. І пунктів вакцинації чи тестування, як на київському вокзалі, тут нема!

Сертифікати? - ууу. (мотає головою) - Ну і що нам делать? - (знизує плечима) А що зі всіх прямо з сертифікатами? - ну Днепр ж "красная" зона. - Ми ісправим. В слєдуюшій раз. - Просто, ну от ситуація, що делать? - Ну садитесь, если що, перед Перещепино если позвонять, що там менти, висажу. Заходітє!

Водії на свій страх і ризик - беруть пасажирів Без паперів. Але попереджають: якщо буде перевірка - з речами на вихід.

Людмила Столярова, пасажирка:

А как же я буду ехать? Когда я вчера только увидела, что тут написано. В какую больницу мне идти?

Все було нормально у всіх? - Да. - Немає людей без сертифікатів, да? - Немає.

При цьому водії нарікають: відповідальність на них поклали, але як слід - не проінструктували!

Мироненко, водій автобуса:

Та ніхто нас не інструктував. Я його в глаза не бачив, сертифікат. Якщо пасажир покаже там якийсь папірець, я скажу, да, нормально, проходь. У тебе всьо єсть.

Олексій Максимович, водій автобуса:

Я заглушу машину і скажу хай висаджують самі, і вийду, і піду! Всьо! Ну що делать, воно мені надо оці штрафи?! Скільки вони там кричать 17000?

І додають - такі вимоги призведуть лише до того, що пасажирів - поменшає.

І це вже сталося. Тут, на автовокзалі Івано-франківська. Звідси щодня рушали всі міжобласні та міжнародні рейси. І зазвичай тут було - не проштовхнутись. Але... не сьогодні. Нині на перонах - порожньо.

Марія Олексюк, диспетчер автовокзалу:

Люди не мають сертифікатів, нема пасажирів тому і не має й автобусів. Вчора повідомляли, що якщо не буде пасажирів не будуть їхати.

Утім, поодинокі автобуси таки стоять. Біля кожного - поліція перевіряє ковідні паспорти. Та показувати документи хочуть не всі.

Пасажир автобуса Трускавець-Чернівці:

Є закон про лікарську таємницю. Людина не повинна показувати сертифікат. Чи ні. - Ви не показували? - Ні, я не показував. А ви будете їхати? - Буду їхати. - Але ж без сертифіката не можна. У вас він є? - А вам яка різниця.

Як ви взяли пасажира без сертифіката? - Я вам що - фельшер?

Як і в Харкові - франківські водії теж нарікають на відсутність інструктажу. Кажуть: усе, що знають - почули в новинах. І бідкаються: нові правила - геть розлякали пасажирів. Натомість дали зелене світло нелегалам! Нині на дороги їх виїхала рекордна кількість. І всі просто забиті пасажирами, кажуть водії рейсових автобусів!

Михайло, водій рейсового автобуса Івано-Франківськ-Гусятин:

От я їду, купа бусів, всі повні їдуть. Їм дали зелене світло.

До речі, нелегали навіть перейшли в новий формат сервісу. Раніше вони стояли ось тут. Але відсьогодні працюють за принципом... розвозки або "бла-бла-кару". Збирають пасажирів - за домовленістю. І звісно, жодних сертифікатів ніхто не вимагає. Головне - гроші.