В Індії зробили мільярдне щеплення від коронавірусу [ Редактировать ]
Один мільярд доз вакцин проти COVID-19 уже вкололи в Індії.
Рекордне мільярдне щеплення зробили напередодні, його транслювали на державному телебаченні.
Після цього оголосили народні гуляння.
Нагадаю, потужний спалах Ковіду в Індії був зафіксований навесні.
Через штам "Дельта" в країні щодня впродовж кількох тижнів фіксували близько пів мільйона хворих.
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