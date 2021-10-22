Трагедія на знімальному майданчику. Голлівудська зірка Алек Болдуїн випадково влучив із реквізитної зброї в режисера Джоела Соуза та операторку Галину Хатчинс, яка народилась в Україні. Жінка загинула.

Як усе сталося? І що загрожує акторові? Дмитро Анопченко про все докладно.

Це - знімальний майданчик вестерну "Іржа" - на ранчо "Бонанза Крік"у штаті Нью-Мексико. Але припарковані тут поліцейські машини - не реквізит, а люди в формі - не актори.

Це слідча група, яка з'ясовує обставини трагічної ситуації. Те, що відомо станом на зараз - шістдесяти трирічний актор Алек Болдуїн (він у фільмі грає головну роль та працює як продюсер) вистрелив із реквізитної зброї. Набої за правилами мають бути холості, але очевидці кажуть - щось пішло не так, від патрона розлетілись уламки. І ними поранено двох колег актора, які стояли найближче: режисера фільму, Джоела Соуза та кінооператора, Галину Хатчинс. Зчинилася паніка, викликали "швидку" та навіть медичний гелікоптер, який доправив обох поранених у шпиталь. Соуз зараз у важкому стані - прострелена ключиця, а Галину врятувати не змогли.

У вітчизняному МЗС нам підтвердили - вона була громадянкою України.

Олег Ніколенко, Речник МЗС України:

МЗС України отримало підтвердження належності Галини Хатчинс, яка загинула під час знімання фільму в США, до українського громадянства. Генеральне консульство України в Сан-Франциско з'ясовує обставини та взаємодіє з американськими правоохоронцями в контексті розслідування. Консули також встановлюють зв'язок із рідними українки, аби надати необхідну консульську і правову допомогу.

Буквально днями Галина записала це селфі - вона в ковбойському капелюсі разом з іншими членами знімальної групи верхи їде прерією. Красива молода жінка, яку журнал American Cinematographer називав "майбутньою зіркою кінематографії".

Їй було лише 42. Киянка, випускниця столичного факультету журналістики, людина, яка називала себе "невтомною мрійницею". До мрії працювати в Голлівуді - вона наполегливо йшла пів життя, почавши кар'єру журналістом-розслідувачем у співпраці із британськими документалістами.

Останні роки Галина жила в Лос-Анджелесі, серед її останніх робіт як оператора - трилер "Darling" - "Дорогенька", і кримінальна драма "Blindfire" - "Постріл всліпу", де за трагічним збігом сюжет і розгортається якраз навколо випадкового пострілу, коли головний герой вбиває підозрюваного. У неї залишився маленький син.

Болдуїна допитала поліція, кажуть - він дуже переживає, навіть плакав. Актору ще не висунули жодного обвинувачення, детективи намагаються встановити - якими саме набоями була заряджена його зброя, може реквізитори помилилися. А знімання зупинили - на невизначений термін.