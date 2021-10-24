У неділю ввечері під час програми "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" депутатка від фракції "Слуга народу" і членкиня комітету із питань бюджету Леся Забуранна та політична експертка Тетяна Острікова розповіли про прийняття державного бюджету на 2022 рік та деталі про законопроєкт.

"Ми маємо близько 3300 правок і ми дуже ретельно опрацювали їх у бюджетному комітеті і найбільш важливі правки, зокрема розвиток програми якісної питної води, оновлення і продовження ініціативи першої леді щодо оновлення харчоблоків, поправки, які стосуються певних підвищень соціальних стандартів були враховані. Ми розглянули поправки практично від усіх фракцій", - сказала Леся Забуранна.

У свою чергу Тетяна Острікова дала свою оцінку законопроєкту державного бюджету на 2022 рік і чому він "не хапає з неба зірок".

Показники, закладені в бюджет наступного року говорять нам про те, що якогось відчутного покращення життя, на жаль, не планується, тому що бюджет є відображенням тих законів, які виконані протягом попереднього року. Є проблеми з пенсійною реформою, медичним страхуванням, санкціями проти контрабандистів. Але є показники, які можна було б перерозподілити.

Леся Забуранна розповіла, чому новий проєкт бюджету є унікальним, а також про зауваження до нього зі своєї сторони.

Це унікальний бюджет через те, що він нарешті складений на основі бюджетної декларації. На медицину ми спрямували рекордні 197 мільярдів, аде вона не складає 5% ВВП, подібний бюджет дозволяє встановити лікарям зарплату від 20 тисяч гривень. Ми показуємо в бюджеті тенденцію до зменшення дефіциту.

Тетяна Острікова додала, що в бюджет закладено підвищення бюджету Міністерства охорони здоров'я, але це зростання становить лише 13%. Інфляця в бюджет закладена на рівні 7%, але станом на вересень вона складає більше 10%.

Також Леся Забуранна роповіла про ухвалення скандального законопроєкту 5600, а також про те, як він буде впливати на звичайних українців.

Наразі ми маємо близько 10 тисяч пропозицій від народних депутатів до даного законопроєкту. Він вийде в зал одразу після ухвалення в першому читанні проєкту державного бюджету. Цей законопроєкт не буде стосуватися погіршення долі звичайних українців.

У свою чергу експертка Тетяна Острікова навпаки додала, що проєкт анонсувався як антиолігархічний, але на розгляді звідти забрали всі норми, які б оподаткували надприбутки ринків фінансово-промислових груп. Там залишилися багато негативних аспектів, які посилюють податковий тиск.

Читайте також, навколо проєкту головного кошторису торгувалися три дні, але так і не ухвалили в першому читанні. Бо претензій до документа - на 3 тисячі поправок і 86 трильйонів гривень, у монобільшості проєкт бюджету без зайвої скромності назвали рекордним.