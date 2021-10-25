Патріарха Варфоломія доправили до лікарні в США [ Редактировать ]
Патріарха Варфоломія доправили до лікарні в США. Священнослужитель прибув до Сполучених Штатів з офіційним візитом, але відчув нездужання. Його пов'язують із тривалим перельотом і щільним розкладом заходів.
Тож лікарі порадили вісімдесяти однорічному первосвященникові відпочити й провести ніч у лікарні під наглядом медиків. Це перший візит вселенського патріарха до США з 2009 року. Він мав відбутися торік, однак його відклали через пандемію.
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