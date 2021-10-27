Министерство здравоохранения Украины разрешило проведение клинических испытаний двух адъювантных рекомбинантных белковых вакцин от коронавируса. Запрос на испытания подала компания Sanofi.

Согласно приказу министерства, в Украине будут проводить модифицированное двойное слепое исследование моновалентной и бивалентной вакцин, предназначенные для защиты от коронавируса взрослых в возрасте 18 лет и старше.

Где будет проходить исследование:

"Центр семейной медицины плюс" (Киев);

"Эдельвейс Медикс" (Киев);

"Медбуд-Клиник" (Киев);

Медицинский центр "Салютем" (Винница);

Медицинская клиника "Благомед" (Киев).

Читайте также последнюю статистику о больных коронавирусом в Украине.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.