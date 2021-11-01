298 українців померли від ускладнень Ковіду за минулу добу. У вихідні статистика традиційно нижча, ніж зазвичай. Нових інфікувань - майже 14 з половиною тисяч. Одужало удвічі менше. Найбільше заражень на Харківщині, Одещині та Львівщині. Наразі в червоній зоні 15 областей.

Щодо вакцинації, то минулого тижня в Україні зробили рекордну кількість щеплень - мільйон 740 тисяч. Повністю імунізовані проти коронавірусу - сім з половиною мільйонів українців, це майже 17 відсотків населення.