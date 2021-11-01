Помилка Болдвіна. Знаменитий актор розлютив Америку: в країні просто сплеск хейту після, здавалося б, безневинних фотографій, які він з родиною зробив на Хелловін. Що саме сталося? І чому світлини сприйняли настільки негативно? Знає Дмитро Анопченко.

Хелловін в Америці святкують масово - особливо якщо в родині є діти, для яких переодягнутися в монстрів та ще й батьків у незвичних костюмах побачити - забавка, якої весь рік чекають. Тому й соцмережі (Фейсбук, Інстаграм, Твіттер) сьогодні переповнені фотографіями зі святкування.

Їх виставила на своїй сторінці й дружина Алека Болдвіна - Хіларі Томас. Усміхнені, щасливі… Вона, шестеро дітей і чоловік в костюмі з популярної в Штатах дитячої книги "де живуть чудовиська". Проте цей допис вкрай обурив Америку. Hutchins_family. Актора звинуватили в неповазі до родини українки, Галини Хатчінс, яка загинула від його кулі. Здавалося б, це навіть акаунт не його.

Але користувачі соцмереж вважають цю публікацію недоречною - після трагедії, яка сталася під час знімання вестерну "Іржа". Країна не пробачила акторові (він же - один з продюсерів стрічки, який відповідав, зокрема, і за добір персоналу) і вважає, що йому треба "залягти на дно" і хоча б покаятися, а не демонструвати, що він щасливий у родинному колі. Америку настільки вразило це вбивство, що в коментарях і публікаціях - просто сплеск хейту.

Дружина Болдвіна (а вона дуже любила позувати разом із чоловіком і всіма дітьми) на своїй особистій сторінці образливі коментарі оперативно підчистила, але запізно, ці фото вже розійшлись соцмережами і люди не стримуються у висловлюваннях.

Син Галини не радіє цьому святу. Тож святкувати без того, щоб усім це демонструвати, - це найменше, що ви можете! - Це така неповага до родини жертви - публікувати щасливі фото. Так, смерть була випадковістю, але хоча б трішки побули в жалобі. - Та він свою нахабну пику зараз не має права людям показувати! - Він має вже бути у в'язниці! - Цей чоловік випадково вбив жінку. І тепер він і його нерозумна дружина думають, що мають право святкувати? Робіть це тихо! Ганьба вам обом!

Найімовірніше, родина Болдвіна зробила цей крок за порадою піарників: улюблене свято, діти… Усе це мало розчулити людей. Але прорахувалися. З'явилося лише ще більше засудження та ненависті.

Що показово - не отримали вони публічної підтримки й від інших акторів. Заяви, які нині лунають від "зірок"- аж ніяк не спроба захистити Болдвіна. Навпаки. Той самий Метью Макконахі вщент "розніс" колегу.

Метью Макконахі, голлівудський актор:

Є ж чіткі правила! Якщо ти націлив пістолет на іншу людину, якщо це знімають фільм - про це мають всіх попередити. А вони порушили всі норми! Не знаю - може, так дуже поспішали? Але нехай усе тепер з'ясує слідство.

А понад 75 тисяч (!) представників кіноіндустрії вже підписали звернення, вимагаючи зробити висновки з того, що сталося на знімальному майданчику "Іржі". Змінити правила роботи й раз і назавжди заборонити використання реальної вогнепальної зброї, замінивши всю її муляжами.

Бандар Аль Буліві, кінорежисер, активіст кампанії за заборону зброї: