Можуть звільнити і тих, у кого алергія на один із компонентів препарату.

У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили перелік протипоказань для щеплення проти Ковіду.

Єдине абсолютне - анафілактична реакція на першу дозу вакцини. Можуть звільнити і тих, у кого алергія на один із компонентів препарату. Щоправда в такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати вакцину з іншим складом. Також є тимчасові протипоказання.

Це гострі захворювання з температурою вище ніж 38 градусів. А також щеплення проти інших інфекційних хвороб. У такому разі ін'єкцію радять відкласти на 14 днів. Крім того, вакцинація тимчасово протипоказана тим, хто лікується антитілами або плазмою крові людей, які перехворіли на COVID-19.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: