У МОЗ оприлюднили список протипоказань для вакцинації проти коронавірусу [ Редактировать ]
У Міністерстві охорони здоров'я України оприлюднили перелік протипоказань для щеплення проти Ковіду.
Єдине абсолютне - анафілактична реакція на першу дозу вакцини. Можуть звільнити і тих, у кого алергія на один із компонентів препарату. Щоправда в такому випадку пацієнтові можуть рекомендувати вакцину з іншим складом. Також є тимчасові протипоказання.
Це гострі захворювання з температурою вище ніж 38 градусів. А також щеплення проти інших інфекційних хвороб. У такому разі ін'єкцію радять відкласти на 14 днів. Крім того, вакцинація тимчасово протипоказана тим, хто лікується антитілами або плазмою крові людей, які перехворіли на COVID-19.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
Протипоказання до вакцинації може встановлювати сімейний або лікуючий лікар і надати відповідний висновок про тимчасове або постійне протипоказання. За потреби лікар може направити пацієнта до профільного спеціаліста за висновком який остаточно приймає рішення чи здійснювати вакцинацію відразу, чи відтермінувати її до певного часу.
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