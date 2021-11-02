19, 5 тисяч інфікувань Ковідом в Україні за добу. 700 недужих померли від ускладнень. Понад три тисячі хворих доправили у лікарні.

У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані.

Найвищі показники поширення коронавірусу на Одещині, також у Києві і на Дніпропетровщині. Нині в країні 15 областей перебувають у червоній карантинній зоні.