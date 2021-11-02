В Україні зафіксували майже 20 тисяч нових інфікувань коронавірусом [ Редактировать ]
19, 5 тисяч інфікувань Ковідом в Україні за добу. 700 недужих померли від ускладнень. Понад три тисячі хворих доправили у лікарні.
У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані.
Найвищі показники поширення коронавірусу на Одещині, також у Києві і на Дніпропетровщині. Нині в країні 15 областей перебувають у червоній карантинній зоні.
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Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.
Єдине абсолютне - анафілактична реакція на першу дозу вакцини. Можуть звільнити і тих, у кого алергія на один із компонентів препарату.
Він містить мікроголки, оброблені протиковідним препаратом. Пластир прикріплюють до шкіри на кілька секунд, а тоді знімають.
Громадським транспортом користуватися можна буде лише з Ковід-сертифікатом, свіжим тестом чи довідкою про одужання від коронавірусу.
Торік на піку чергової хвилі показники були на рівні 15 тисяч.