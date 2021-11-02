МОЗ: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані [ Редактировать ]
19, 5 тисяч інфікувань Ковідом в Україні за добу. 700 недужих померли від ускладнень.
Понад три тисячі хворих доправили у лікарні. У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані.
Найвищі показники поширення коронавірусу на Одещині, також у Києві і на Дніпропетровщині. Нині в країні 15 областей перебувають у червоній карантинній зоні.
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У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані.
Майже 24 тисячі інфікувань за минулу добу. 614 людей померли. Ушпиталили напередодні понад 5 тисяч хворих. Найвища статистика поширення коронавірусу на Львівщині, Дніпропетровщині та Одещині.
Загалом напередодні на Ковід-19 на планеті захворіли 452 тисячі людей.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.
Захворюваність на коронавірус там стрімко зросла за всіма показниками. І до пунктів вакцинації теж шикуються довжелезні черги.