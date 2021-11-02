В Днепре задержали коллекторов, угрожавших школе под Киевом (фото) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Днепре полиция задержала телефонных коллекторов, терроризировавших коллектив одной из школ в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.
Только что полиция Киевской области в Днепре положила в нужную позу работников колл-центра, которые действовали от имени коллекторских компаний "Алурія", "Елада", "Кредитплюс". Именно эти лица угрожали целой школе в Киевской области, запугивали директора, рисовали позорные фотожабы на учителей, что повлекло за собой увольнение одной из них под психологическим давлением.
Напомним, что 14 июля 2021 года вступил в силу закон о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который установил четкие правила работы для коллекторов - специалистов по "выбиванию" долгов.
"Подробности" опубликовали подробный материал о том что коллекторы в праве делать, а что нет, как они должны общаться с должниками, и как с украинцев будут взыскивать долги по кредитам.
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