В Днепре полиция задержала телефонных коллекторов, терроризировавших коллектив одной из школ в Киевской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщила народный депутат Ольга Василевская-Смаглюк.

Только что полиция Киевской области в Днепре положила в нужную позу работников колл-центра, которые действовали от имени коллекторских компаний "Алурія", "Елада", "Кредитплюс". Именно эти лица угрожали целой школе в Киевской области, запугивали директора, рисовали позорные фотожабы на учителей, что повлекло за собой увольнение одной из них под психологическим давлением.

Напомним, что 14 июля 2021 года вступил в силу закон о защите потребителей при урегулировании просроченной задолженности, который установил четкие правила работы для коллекторов - специалистов по "выбиванию" долгов.

"Подробности" опубликовали подробный материал о том что коллекторы в праве делать, а что нет, как они должны общаться с должниками, и как с украинцев будут взыскивать долги по кредитам.