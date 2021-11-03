Сертификация "Северного потока-2" затянется до мая - Bloomberg [ Редактировать ]
Сертификация газопровода "Северный поток-2" может затянуться на четыре месяца - до 8 мая. Такое заявление сделало агентство Bloomberg.
По данным издания, на такой срок могут рассчитывать для рассмотрения данного вопроса власти Германии и ЕС.
Этапы процесса сертификации "Северного потока-2":
- Сначала решение о сертификации должно выдать Федеральное сетевое агентство Германии, у которого есть время до 8 января 2022 года.
- Далее решение будет передано Европейской комиссии.
- У ЕК есть два месяца на рассмотрение этого вопроса и процесс может быть продлен еще на два месяца.
Российскому Северному потоку-2 может потребоваться еще несколько месяцев...трубопровод может быть одобрен лишь 8 мая, если регулятивные органы будут использовать все отведенное на это время.
Также издание отмечает, что на процесс сертификации может повлиять энергетическая ситуация в Европе.
После достройки "Северный поток-2" вместе с "Турецким потоком" покроет весь объем транзита газа через Украину. В Германии уже сделали заявление на эту тему. Канцлер Ангела Меркель заявила, что Украина должна остаться транзитером газа после запуска "Северного потока-2".
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