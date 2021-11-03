СБУ и НАБУ взялось на Минэкономики и Налоговую Источник: СБУ

В среду, 3 ноября, НАБУ и СБУ проводят обыски у Алексея Любченко, которого Верховная Рада уволила с должности первого вице-премьера - министра экономики. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".

Обыски также проводят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.

В НАБУ воздержались от комментариев, однако в СБУ и Налоговой подтвердили проведение следственных действий.

По данным СМИ, полученным от правоохранителей, обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. Эти "скрутки" ежегодно обходятся бюджету Украины в 30-60 млрд грн, а некоторые эксперты считают, что потери от масштабных схем с уклонением от уплаты налогов сопоставимы с размером транша МВФ.

Напомним, что пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" вечером 1 ноября провела заседание, главной темой которого стали кадровые вопросы. Ожидается, что в правительстве произойдут ротации:

Алексей Резников займет пост министра обороны;

Алексей Чернышов или Ирина Верещук могут стать вице-премьер-министрами;

Олега Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин;

Алексея Любченко на посту министра экономики сменит замглавы офиса президента Юлию Свириденко.

Ранее "Подробности" писали о том, почему Алексея Любченко, которого "сватали" на должность премьер-министра, больше не рассматривают на замену Шмыгалю.