НАБУ и СБУ проводят обыски у уволенного министра экономики Любченко (фото) [ Редактировать ]
Источник: СБУ
В среду, 3 ноября, НАБУ и СБУ проводят обыски у Алексея Любченко, которого Верховная Рада уволила с должности первого вице-премьера - министра экономики. Об этом сообщает "Слідство.Інфо".
Обыски также проводят у исполняющего обязанности главы Государственной налоговой службы Евгения Олейникова.
В НАБУ воздержались от комментариев, однако в СБУ и Налоговой подтвердили проведение следственных действий.
По данным СМИ, полученным от правоохранителей, обыски могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов. Эти "скрутки" ежегодно обходятся бюджету Украины в 30-60 млрд грн, а некоторые эксперты считают, что потери от масштабных схем с уклонением от уплаты налогов сопоставимы с размером транша МВФ.
Напомним, что пропрезидентская парламентская фракция "Слуга народа" вечером 1 ноября провела заседание, главной темой которого стали кадровые вопросы. Ожидается, что в правительстве произойдут ротации:
- Алексей Резников займет пост министра обороны;
- Алексей Чернышов или Ирина Верещук могут стать вице-премьер-министрами;
- Олега Урусского сменит руководитель Государственной таможенной службы Павел Рябикин;
- Алексея Любченко на посту министра экономики сменит замглавы офиса президента Юлию Свириденко.
Ранее "Подробности" писали о том, почему Алексея Любченко, которого "сватали" на должность премьер-министра, больше не рассматривают на замену Шмыгалю.
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