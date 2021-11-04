У Європі посилять обмеження для невакцинованих людей [ Редактировать ]
У ресторан, до перукаря та навіть в офіс на роботу - із негативним тестом на коронавірус. Європейські країни запроваджують суворі обмеження для невакцинованих. Як їм живеться в Німеччині, Австрії та Нідерландах - дізналася Тетяна Логунова.
Баварське містечко Мюльдорф-ам-Інн - у "червоній" зоні епідемічної карти Німеччини. Тут найвищі темпи поширення коронавірусу по країні - 600 нових випадків на 100 тисяч населення. Місцева влада вирішила не чекати рішень центральної й вже запровадила міні-локдаун для невакцинованих. У громадські заклади тепер пускають винятково щеплених або тих, то перехворів на ковід.
Макс Хамерль, представник місцевої влади:
Є дві опції. Або людина вакцинується і захищає себе та навколишніх, або вона обмежує свої соціальні контакти. До клубів, дискотек та інших громадських місць відтепер зможуть потрапити тільки люди з довідками про імунізацію чи перенесену хворобу.
Від суботи обмеження для невакцинованих посилять на всій території Баварії. Людям без щеплень, які захочуть повечеряти в ресторані чи сходити до перукаря - доведеться показати негативний тест на коронавірус. І йдеться не про експрес, а ПЛР-тест, зроблений власним коштом. Його вартість - стартує від шістдесяти євро.
Сьогодні в Німеччині зафіксували максимум нових заражень від початку пандемії. За добу на ковід захворіли майже 34 тисячі людей. Політики та інфекціоністи говорять про "епідемію невакцинованих". І попереджають, якщо цю хвилю зупинити не вдасться, уряд обмежить свободи нещеплених. Їм можуть повністю закрити доступ до громадських місць.
Схожу стратегію обрали й австрійці. На роботу в колектив - нещеплені відтепер повинні приходити з негативним тестом. Поки що - можна зі швидким, із середини листопада - тільки з ПЛР. Для порушників передбачені штрафи - 600 євро заплатить працівник, у шість разів більше - роботодавець. А от у кафе та ресторани не пустять навіть із негативним тестом. З восьмого листопада - вхід тільки для вакцинованих та "післяковідних".
А це вже Нідерланди. У Гаазі протест проти нових коронавірусних обмежень закінчився сутичками з поліцією та арештами. Напередодні прем'єр оголосив: у країні почалася чергова хвиля пандемії. А отже, уряд знову повертає скасований раніше масковий режим. І запроваджує вимоги для невакцинованих - у музеї, ресторани й спортзали їх пускатимуть лише з негативними тестами.
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Без ковід-сертифіката зачинені двері до будь-якої державної структури. Таке правило діятиме від суботи в Греції. Низка інших країн ЄС теж посилили обмеження на тлі загострення епідемії.
Дедалі більше країн розмірковують про запровадження сертифікатів для доступу на роботу. Приклад Франції та Португалії продемонстрував, що у такий спосіб можна збільшити рівень імунізації в країні.
Там запровадили суворі обмеження, але не скрізь вони однакові. Наприклад, у Запоріжжі без сертифіката про вакцинацію чи ПЛР-тесту в транспорті не проїдеш. А от у Львові ці документи не вимагають.
І головним стимулом для вакцинації, безумовно, став локдаун. Бо вже 15 українських областей "почервоніли"! А отже - там діють жорсткі обмеження.
Невакцинованим містянам заборонили доступ до громадського транспорту й вони пересіли на приватні авто чи таксі. До пунктів щеплення у столиці довжелезні черги.