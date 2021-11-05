В Харькове и Черкассах дети возвращаются за парты [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
С понедельника, 8 ноября, очные занятия в школах возобновляются в Харькове и Черкассах.
"Со следующей недели, с понедельника, школьники Харькова с 1 по 11 классы учатся в стационарном режиме", - заявила местному изданию "Город Х" директор Департамента образования городского совета Ольга Деменко.
С понедельника сядут за парты и школьники в Черкассах. Об этом сообщила в Facebook замглавы горсовета Анастасия Чубина:
Обучение будет проходитm в обычном режиме, без перехода на дистанционную форму. Пока что эпидемическая ситуация в городе позволяет нам не применять более жесткие меры и не переводить детей на онлайн-обучение.
По словам чиновницы, сейчас в Черкассах полностью привиты от коронавируса 95,6% работников образовательной сферы города, или же у них есть справка о перенесенной болезни.
Напомним, в этом году школьные каникулы в Украине начались на неделю раньше, 18 октября, чтобы сдержать распространение коронавируса. Школьники будут отдыхать до 7 ноября.
"Подробности" писали, что в Сумской области школьники продолжат учиться дистанционно до 14 ноября.
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