В Україні зафіксували 13 тисяч нових випадків коронавірусу [ Редактировать ]
Понад 13 тисяч нових випадків коронавірусу діагностовано в Україні минулої доби.
Такі дані МОЗу. 473 людини померли, одужали понад 8 тисяч.
Найбільше випадків за останню добу в Одеській, Харківській та Дніпропетровській областях.
Понад 85 тисяч українців вакцинувалися протягом минулої доби.
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У МОЗі наголошують: 93% ушпиталених із підтвердженим діагнозом - невакциновані.
Локдаун змусив людей шикуватися у черги до пунктів щеплення. Через це доводиться в авральному порядку відкривати додаткові центри, а час їхньої роботи подовжувати. А в лікарнях бракує ліжок, і щодня потрібно все більше кисню для важких пацієнтів.
Щодня в середньому щеплюються понад чверть мільйона українців.
Близько 7,5 тисяч людей померли від ускладнень. Серед держав із найбільшим денним приростом - США, Росія і Велика Британія.
У червоній зоні карантину - 15 регіонів і столиця. Щодо темпів імунізації, то повністю щеплені понад 7,5 мільйонів українців.