Два патрульних катери вирушили з американського Балтимора до України [ Редактировать ]
Два патрульних катери класу "Айленд" вирушили з американського Балтимора до України. Це в межах безпекової допомоги Вашингтона Києву. Зокрема, в посольстві США в Україні зазначили - судна допоможуть зміцнити морську безпеку, а також покращать співпрацю військово-морських сил України з НАТО. Базуватимуться патрульні катери в Одесі.
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Пакет безпекової допомоги містить також медичне устаткування, засоби радіолокаційної боротьби та боєприпаси під калібри НАТО.
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