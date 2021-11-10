Поліція і прикордонники щодня виявляють десятки підроблених ковід-сертифікатів [ Редактировать ]
Фальшиві тести та сертифікати й поліція, і прикордонники - щодня виявляють десятками. Як знаходять порушників - дивіться в наступному матеріалі.
Це Мукачівський автовокзал. Правоохоронці з пункту тестування вилучають підроблені експрес-тести на ковід. Фальшивою документацією торгували самі працівники. Триста п'ятдесят гривень - і жодних аналізів.
Надайте мені, будь ласка, документ, який підтверджує, що ви можете надавати такі документи. - Наразі я не маю таких документів...
Аналогічна ситуація і на Прикарпатті. Тут теж правоохоронці виявили масштабну оборудку з ковідними документами. Конвеєр фейкових щеплень - функціонував в одній із районних лікарень. А організувала його заступник головного лікаря медзакладу.
Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-франківській області:
Лікар не проводила їм щеплень, натомість незаконно вносила їх персональні дані у систему "Медікс", звідки вона потрапляла у "Хелсі", і звідти вже дані надходили в "Дію".
Флакони ж із нібито використаною вакциною лікарка списувала. За свої послуги брала дві з половиною тисячі гривень. У Рожнятівській лікарні, де працює медик - нам не раді.
Медики запевняють: про махінації з вакцинацією - чують уперше.
В обласному департаменті охорони здоров'я - теж не приховують подиву. Кажуть, завідувачку від роботи вже усунули. А в лікарні розпочали внутрішнє розслідування.
Ігор Дмитренко, директор департаменту охорони здоров'я Івано-франківської обласної державної адміністрації:
Це недопустимо. При такій надзвичайній ситуації в нашій області й загалом в цілій Україні…
Під підозрою і всі пацієнти медзакладу. Слідчі з'ясовують, хто із них справді щеплений, а хто - лише на папері.
Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-франківській області:
Способи, якими знаходилися клієнти були різні. Як в інтернеті вони отримували інформацію. Так і передавалася інформація про таку послугу від знайомих до знайомих.
Масово підробляють ковід-сертифікати й в столиці. Лише в аеропортах - за останній місяць виявили зо дві сотні випадків. З липовими довідками додому повертаються, як правило, українські туристи.
Ірина Прянішнікова, прессекретар поліції Київської області:
Їх кожен день ми виявляємо 5, 7, 10 цих фактів саме в аеропорту Бориспіль.
Найчастіше порушники - жителі західних регіонів України, каже, речник прикордонної служби Андрій Демченко.
Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:
З кінця серпня нами вже перевірено понад 850 тисяч ковід-сертифікатів, власне, коли громадяни хочуть, або вимушені надавати такі документи при перетині кордону на в'їзд. За цей час також виявлено майже 480 документів, які мають ознаки підробки.
Щоб дати людям шанс виправитися - в міністерстві охорони здоров'я хочуть запровадити "ковідну амністію". Тобто закрити очі на порушення, аби ті, хто купив довідку - потім могли вакцинуватися. Але поки що це лише в планах.
по теме
Во вторник, 9 ноября, было принято решение расширить "красную" зону карантина
Во вторник, 9 ноября, народные депутаты от "Слуги народа" зарегистрировали в Верховной Раде законопроект, которым предлагается выделить 3 млрд гривен помощи
Працювати з дому також заборонено. І такі санкції діятимуть доти, доки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу.
По состоянию на вторник, 9 ноября, в Украине сократили "желтую" зону карантина
Працювати з дому також заборонено. І такі санкції діятимуть доти, доки педагоги та чиновники не щепляться і не принесуть довідку про першу дозу.