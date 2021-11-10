Фальшиві тести та сертифікати й поліція, і прикордонники - щодня виявляють десятками. Як знаходять порушників - дивіться в наступному матеріалі.

Це Мукачівський автовокзал. Правоохоронці з пункту тестування вилучають підроблені експрес-тести на ковід. Фальшивою документацією торгували самі працівники. Триста п'ятдесят гривень - і жодних аналізів.

Надайте мені, будь ласка, документ, який підтверджує, що ви можете надавати такі документи. - Наразі я не маю таких документів...

Аналогічна ситуація і на Прикарпатті. Тут теж правоохоронці виявили масштабну оборудку з ковідними документами. Конвеєр фейкових щеплень - функціонував в одній із районних лікарень. А організувала його заступник головного лікаря медзакладу.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-франківській області:

Лікар не проводила їм щеплень, натомість незаконно вносила їх персональні дані у систему "Медікс", звідки вона потрапляла у "Хелсі", і звідти вже дані надходили в "Дію".

Флакони ж із нібито використаною вакциною лікарка списувала. За свої послуги брала дві з половиною тисячі гривень. У Рожнятівській лікарні, де працює медик - нам не раді.

Медики запевняють: про махінації з вакцинацією - чують уперше.

В обласному департаменті охорони здоров'я - теж не приховують подиву. Кажуть, завідувачку від роботи вже усунули. А в лікарні розпочали внутрішнє розслідування.

Ігор Дмитренко, директор департаменту охорони здоров'я Івано-франківської обласної державної адміністрації:

Це недопустимо. При такій надзвичайній ситуації в нашій області й загалом в цілій Україні…

Під підозрою і всі пацієнти медзакладу. Слідчі з'ясовують, хто із них справді щеплений, а хто - лише на папері.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-франківській області:

Способи, якими знаходилися клієнти були різні. Як в інтернеті вони отримували інформацію. Так і передавалася інформація про таку послугу від знайомих до знайомих.

Масово підробляють ковід-сертифікати й в столиці. Лише в аеропортах - за останній місяць виявили зо дві сотні випадків. З липовими довідками додому повертаються, як правило, українські туристи.

Ірина Прянішнікова, прессекретар поліції Київської області:

Їх кожен день ми виявляємо 5, 7, 10 цих фактів саме в аеропорту Бориспіль.

Найчастіше порушники - жителі західних регіонів України, каже, речник прикордонної служби Андрій Демченко.

Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України:

З кінця серпня нами вже перевірено понад 850 тисяч ковід-сертифікатів, власне, коли громадяни хочуть, або вимушені надавати такі документи при перетині кордону на в'їзд. За цей час також виявлено майже 480 документів, які мають ознаки підробки.

Щоб дати людям шанс виправитися - в міністерстві охорони здоров'я хочуть запровадити "ковідну амністію". Тобто закрити очі на порушення, аби ті, хто купив довідку - потім могли вакцинуватися. Але поки що це лише в планах.