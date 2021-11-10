Украинская певица и модель Даша Астафьева снялась для мужского эротического журнала полностью обнаженная.

Знаменитость украсила страницы украинского глянца Playboy. Соответствующие снимки были опубликованы на официальной странице журнала в Instagram.

На черно-белом фото звезда предстала полностью обнаженной. Исполнительница позировала перед камерой на кровати и с бокалом напитка.

У Даши невероятно стройная фигура, и она в очередной раз это доказала.

На фотографии певица позирует с короткими волосами.

Ошарашенные поклонники звезды поинтересовались, в каком году была сделана фотосессия. Впрочем, Даша пошутила и сказала, что в апреле 1873 года.

Кроме этого, фанаты отметили, что исполнительница выглядит очень молодо.

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