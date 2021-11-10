Поблизу польсько-білоруського кордону зафіксували збільшення білоруських силовиків [ Редактировать ]
Дві великі групи мігрантів прорвалися через білоруський кордон до Польщі. Це сталося в районі міста Кринок та села Біловежа. Частину утікачів затримали. Натомість ситуація у масштабному таборі нелегалів поблизу прикордонного переходу Кузниця натепер спокійна.
Проте довкола помітили збільшення кількості білоруських силовиків. Польські війська вздовж кордону - напоготові. Також надзвичайний стан у прикордонній зоні запровадила й Литва. З огляду на ситуацію, Європейський Союз оголосив про нові санкції проти оточення Олександра Лукашенка, якого звинувачують у загостренні міграційної кризи.
Петер Стано, речник Єврокомісії:
Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні і, власне, незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону.
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