Дві великі групи мігрантів прорвалися через білоруський кордон до Польщі. Це сталося в районі міста Кринок та села Біловежа. Частину утікачів затримали. Натомість ситуація у масштабному таборі нелегалів поблизу прикордонного переходу Кузниця натепер спокійна.

Проте довкола помітили збільшення кількості білоруських силовиків. Польські війська вздовж кордону - напоготові. Також надзвичайний стан у прикордонній зоні запровадила й Литва. З огляду на ситуацію, Європейський Союз оголосив про нові санкції проти оточення Олександра Лукашенка, якого звинувачують у загостренні міграційної кризи.

Петер Стано, речник Єврокомісії: