Повернення людини на Місяць відкладається [ Редактировать ]
Повернення людини на Місяць відкладається. НАСА планувала запустити пілотовану місію "Артеміда" 2024 року. Такий термін агенції ставила попередня адміністрація Дональда Трампа. Тепер старт перенесли на 2025 рік. Затримка пов'язана з паузою в розробці посадкового модуля SpaceX - через суд між НАСА та компанією Blue Origin Джеффа Безоса. Свої корективи внесли також пандемія та недостатнє фінансування. У НАСА вже презентували корабель і костюм екіпажу для місії "Артеміда".
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