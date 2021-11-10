Хоча в середині жовтня було тепло, та опалення таки увімкнули.

А от звідки будемо імпортувати паливо? І, головне, скільки? Бо дефіцит газу в Європі нікуди не зник. Палива там недостатньо, і країни ЄС намагаються самі запастися перед холодами. І, як наслідок, ціни кусаються. Скільки газу в наших підземних сховищах? Подробиці в матеріалі.

Зима - близько. А газу...

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

На 36 відсотків менше, ніж минулого року.

Тобто, в підземних сховищах менше на 9 мільярдів кубів!

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Їх дозакупити, чи взяти неможливо.

Як переживемо опалювальний сезон і чи будуть холодні сюрпризи?

Оксана, киянка:

Лютий місяць - 763, 82 копійки. А за всі комунальні послуги я заплатила 2,5 тисячі.

Пані Оксана показує свої платіжки за тепло. Вже порахувала: цього місяця квитанції будуть більші, бо опалення увімкнули. І "прикрутити" вентиль жінка не може.

Оксана Вербицька, жителька Києва:

Нічого я такого не можу, нічого в мене такого не встановлено.

Хоча в середині жовтня було тепло, та опалення таки увімкнули. А от чи будуть батареї в квартирі пані Оксани теплими весь холодний сезон? Питання. Бо газу в українських сховищах - рівно до весни. Це якщо форс-мажорів не буде. А їх - багато.

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

Перше - будь-які погіршення погоди, зменшення температури, будь-які проблеми по транзиту. Будь-які проблеми з вугіллям, коли треба буде замість вугілля спалювати газ на станціях теплових.

А отже, використання газу збільшиться. До того ж - солідно! Хоча ще перед початком сезону 18 мільярдів кубів у сховищах мало вистачити.

Володимир Гноєвий, керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "Йе Енергія":

Однак, останні рішення за останній місяць, які відбулися в НКРЕКП (в регуляторі), в Кабінеті міністрів, а також оператором газотранспортної системи, ми на сьогоднішній день уже менш оптимістично дивимося на цей опалювальний період.

Аби уникнути кризи через брак вугілля, для ТЕЦ таки дозволили використовувати газ.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Таким чином, у газовому балансі з'явилась нова соціальна категорія споживання на виробництво електроенергії, і це в свою чергу розриває баланс повністю.

Бо на це додатково потрібен мільярд кубометрів. Стільки ж - використають і бюджетники. Хоча в підземних сховищах Україні належить не весь газ.

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

Буферний газ оцінюють в 4,5-4,6 десятих мільярда. Три мільярди - це цей приватний газ. Це вже 7,6 десятих мільярдів.

Ще один чинник ризику - погода. Це офіційний звіт добового споживання газу від Міненергетики. У пікові періоди (а це середина зими) наша країна споживає майже 200 мільйонів кубів. Чи готові ми пройти піки цього року?

Олексій Кучеренко, народний депутат, "Батьківщина":

При такій температурі споживання газу добове буде приблизно 180 мільйонів кубів. За одну добу. Населення, Теплокомуненерго, бюджети всі із сховищ в цей час ми можемо діставати в січні- 100, вже в лютому буде 80, бо там тиск буде падати.

Володимир Гноєвий, керівник напрямку диспетчеризації ТОВ "Йе Енергія":

Одна, дві, три доби критичного не буде для нашої системи. Але, якщо це буде досить довго, дві-три неділі, тоді прийдеться відключати промислову сферу від газу. І ми маємо дефіцит порядка півтора-два мільярди, який може призвести до дефіциту.

Чи можна заповнити цю недостачу? Теоретично - так, але практично - зробити це важко. Купити газ у Польщі - фізично неможливо. Є Словаччина, але вона потреби не задовольнить. Невеликі обсяги може надати й Угорщина. З Румунією теж все не просто - немає договорів. А у Росії ми газ не купуємо. До речі, за даними оператора газосховищ, паливо ми перестали закачувати ще з жовтня.

Євген Нацвін-Степанов, перший заступник голови правління Асоціації постачальників енергоресурсів:

Скоріш за все, ми станемо свідками якоїсь там програми типу "прикрути", чи "споживай відповідально".

Чи є інший варіант? Ми надіслали запит із цим питанням до НАКу та УкрТраснГазу. Тож, чекаємо на відповідь.