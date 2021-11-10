А на Буковині можуть оголосити ще один карантин. Там виявили африканську чуму свиней. Вірусне захворювання підтвердили в мертвої свійської тварини та в дикого кабана, якого вполювали мисливці. Більше розповість Іван Сірецький.

Чернівецька область, село Горбівці. На місцевому сміттєзвалищі днями виявили тушу.

Іван Кучер, староста села Горбівці Тереблеченської ОТГ:

Буквально на цьому місці була знайдена свиноматка. Велика, десь масою 160-170 кг. Зразу були взяті на аналізи передня нога і внутренності.

Експертиза підтвердила - тварина заражена африканською чумою. Тушу одразу утилізували, а місце навколо ретельно продезинфікували. Звідки взялася вона на звалищі - селяни лише здогадуються.

Марія Холевчук, жителька села Горбівці:

Кажуть, що це могло бути хтось і з сусіднього села привезти, скинули. Одні кажуть, що хтось трактором привіз.

У Горбівцях приблизно триста дворів. Майже в кожному вирощують свиней. Витрачають на це тисячі гривень, багато часу та сил. І попри затрачений ресур - це дає селянам упевненість, що зима не буде голодною. А через виявлення збудника чуми кожна з тварин опинилася під загрозою знищення. А це - майже п'ятсот голів.

Василь Боднар, житель села Горбівці:

Не буде шо їсти! Шо буду їсти? Пенсія мала, ціни дорогі в магазині. Кусок м'яса за скільки я куплю в магазині?

До карантину з блокпостами чи масового забою худоби в селі справа поки що не дійшла. А місцеві жителі й не чекають офіційного рішення - поспіхом взялися різати свиней.

Іван Кучер, староста села Горбівці Тереблеченської ОТГ:

Якщо не буде масової загибелі через дві неділі, то воно само собою пропаде дана проблема. Тільки так, бо люди на це, думаю, більше погодяться, чим введення якогось карантину чи якоїсь утилізації свиней.

Здоров'ю людей африканська чума свиней не загрожує. Проте селяни все одно ставляться до захворювання з пересторогою.

Марія Холевчук, жителька села Горбівці:

Як цеї слабості - ковіду - боються, так і цього. Не дай боже. Дає на людей, дає і на свиней.

Надзвичайна протиепізоотична комісія таки ухвалила рішення про трикілометрову зону навколо сміттєзвалища. Її оголосили зоною захисту. Крім Горбівців, сюди увійшли ще три села. Упродовж сорока днів тут перевірятимуть усіх тварин.

Аліна Гаєвська, начальник управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області:

У зв'язку з тим, що цей наш заражений об'єкт був все ж таки не в якомусь приватному угідді, а був знайдений на сміттєзвалищі, тобто це був окремий об'єкт, тому наразі не йдеться про знищення тварин.

Водночас фахівці стежитимуть, щоб люди не продавали свинини. Також посилять контроль за реалізацією м'яса на ринках. Крім того, африканську чуму виявили в дикого кабана. Мисливці вполювали хвору тварину в лісі за сорок кілометрів від місця спалаху. Тепер усіх кабанів у цій місцині мають знищити.