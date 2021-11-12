У Харкові поліція встановлює всі обставини ДТП, у якій постраждали підлітки. Позашляховик на пішохідному переході збив двох юнаків. 13-річну дівчину - протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав. Діти у лікарні у стані середньої тяжкості. Водія - затримали. Йому загрожує до восьми років ув`язнення. Водночас очільник МВС Денис Монастирський уже повідомив, що затриманий раніше мав проблеми із законом.

Та поки патрульні оформляли одну аварію, на цьому ж місці сталася інша. На одного з правоохоронців наїхала "Мазда", за кермом якої була жінка. Її авто зупинили за порушення правил дорожнього руху. Водійка вирішила втекти з місця пригоди та наїхала на інспектора. З травмами обох доправили до лікарні.