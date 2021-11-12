Водійка "Мазди" наїхала на поліцейського у Харкові [ Редактировать ]
У Харкові поліція встановлює всі обставини ДТП, у якій постраждали підлітки. Позашляховик на пішохідному переході збив двох юнаків. 13-річну дівчину - протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав. Діти у лікарні у стані середньої тяжкості. Водія - затримали. Йому загрожує до восьми років ув`язнення. Водночас очільник МВС Денис Монастирський уже повідомив, що затриманий раніше мав проблеми із законом.
Та поки патрульні оформляли одну аварію, на цьому ж місці сталася інша. На одного з правоохоронців наїхала "Мазда", за кермом якої була жінка. Її авто зупинили за порушення правил дорожнього руху. Водійка вирішила втекти з місця пригоди та наїхала на інспектора. З травмами обох доправили до лікарні.
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Позашляховик на пішохідному переході збив двох юнаків. 13-річну дівчину - протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав.
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Знову Харків, і знову моторошна аварія. Водій на позашляховику збив на зебрі двох підлітків. І навіть не пригальмував! У поліції не виключають, що шофер міг бути під дією наркотиків.
Дівчину 13 років протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав.
За кермом була 31-річна жителька Харкова. Раніше правил дорожнього руху вона не порушувала. Загиблій було близько сімдесяти років.