Такого світ ще не бачив. Мігранти - як політична технологія та живий інструмент тиску. Весь цей тиждень - головні події в Європі відбувалися на білорусько-польському кордоні. Куди режим Лукашенка цілеспрямовано перекидає тисячі людей із Близького Сходу. Чоловіків, жінок, дітей...

Білоруські консульства - буквально штампують їм візи. Зараз біженці - отаборилися біля польського кордону. І щоразу йдуть на штурм. Підбурюють їх до такого - білоруські прикордонники, кажуть поляки! Цієї ночі півсотні нелегалів закидали камінням правоохоронців і прорвалися у Польщу. Декого - вдалося затримати, але більшість - ні. Один польський військовослужбовець загинув. За попередньою версією, від пострілу. Ситуація на кордоні - патова.

Що робити з цими людьми? Чи не буде ескалації конфлікту? - адже Польща і Білорусь стягують до рубежів - війська. І чи вдасться Брюсселю приструнити Мінськ? Наша кореспондентка з Європейського бюро, Олена Абрамович, про все докладно.

Більше не лісосмугою - а прямісінько автострадою. Величезною колоною - щоб помітно було з будь-якої машини на трасі Мінськ-Брест. Щоб можна було поширювати у соцмережах, обговорювати, сперечатися і дивуватися - ось скільки їх - охочих потрапити до Євросоюзу.

Режим Лукашенка вирішив продемонструвати те, що в Мінську називають "мігрантською кризою". Відео жінок, дітей, немовлят у таборах під польським парканом - увесь тиждень щедро розсилає білоруське державне інформагентство.

Не в Польщу - ми йдемо в Німеччину! Життя в Німеччині - не в Польщі.

Польські прикордонники - своєю чергою - викладають відео агресивних спроб прорвати кордон - із ножицями по металу, лопатами, деревʼяними колодами.

Матеуш Моравецький, прем'єр-міністр Польщі:

Те, що відбувається нині зі сторони Білорусі - це прояв державного тероризму. Саме так ми це називаємо.

Варшава та Мінськ по черзі демонструють жорстокість сусідів щодо мігрантів. У середу білоруси виклали відео з табору біженців. На кадрах - закривавлений чоловік, якого начебто поранили під час спроби прорвати кордон. Поляки - у відповідь - показали, як білоруський силовик стріляє у повітря, щоб налякати людей. А західні інформагентства оприлюднили свідчення самих біженців.

Юссеф Аталан, сирійський мігрант:

Прийшла білоруська поліція, прикордонники. Вони йшли за нами, а потім схопили, поставили на коліна. Один білоруський солдат, який стояв збоку, вдарив мене ногою в обличчя, я знепритомнів. Він поламав мені ніс і лицьову кістку.

Польща обрала тактику допускати на свою територію лише тих, хто потребує медичної допомоги. І якщо раніше в Брюсселі критикували такий підхід - мовляв, подати прохання про притулок має право кожен - то тепер Брюссель став на бік Варшави. В Єврокомісії чітко заявили - це не мігрантська криза. І розказали, як саме Олександр Лукашенко усе організував.

Урсула фон дер Ляєн, президент Єврокомісії:

Це не проблема між Польщею, Латвією, Литвою та Білоруссю, це виклик усьому Євросоюзу. І це не міграційна криза - це спроба авторитарного режиму дестабілізувати своїх демократичних сусідів.

Петер Стано, речник Єврокомісії:

Як режим Лукашенка проводить ці неприйнятні й власне незаконні операції? Вони спілкуються з потенційними мандрівниками через офіційні канали, такі як білоруські консульства, посольства тощо, які видають візи. Вони кажуть: ви можете приїхати, вам буде надано транспорт до кордону.

На початку тижня Білорусь подвоїла кількість авіарейсів з Близького Сходу. Ось на цьому любительському відео, яке зняли кілька днів тому, - черга в аеропорту Дамаска. У підписі зазначено, що всі ці люди чекають рейсу до Мінська...

Про штучно створену проблему свідчить статистика. За перше півріччя цього року до Німеччини через Білорусь та Польщу потрапили лише... 26 мігрантів. Зараз біля кордону отаборилися 15 тисяч іноземців! У двох містах Іраку навіть закрили білоруські консульства, які буквально штампували іракцям візи.

Західні лідери - США та ЄС - закликають білоруський режим схаменутися! В Брюсселі пригрозили новим пакетом санкцій. Лукашенко відповів шантажем - мовляв, перекриє газогін "Ямал-Європа".

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):

Слишком много нас начали пугать пятым пакетом. А если мы перекроем природный газ туда? Поэтому прежде чем делать заявления, я бы руководству Польши и другим литовцам и прочим безголовым этим, порекомендовал думать, прежде чем говорить. Если только они введут нам санкции дополнительно - неперевариваемые и неприемлемые для нас - мы должны отвечать.

Санкції, які пообіцяв ЄС, - стосуються білоруських авіаліній. В Брюсселі хочуть, щоб європейські компанії не позичали літаки для "Белавіа". Щодня до Мінська прибувають по два рейси із Дамаска та Бейрута, сідають літаки з Багдада, Ербіля, Стамбула.

З владою Туреччини Євросоюзу вдалося домовитись - у пʼятницю управління цивільної авіації заборонило перевізникам брати потенційних мігрантів. Квитки до Мінська громадянам Іраку, Сирії та Ємену більше не продають.

Маргарітіс Схінас, віцепрезидент Єврокомісії:

Ми бачимо зміни. Напередодні я був у Дубаї, і на мене справило враження бажання влади ОАЕ покласти край цій практиці. І вітаю рішення Туреччини, і також отримав запевнення від своїх співрозмовників тут, у Лівані, що Ліван також готовий працювати з нами в цьому плані.

Напередодні цієї заяви західними ЗМІ ширилися чутки, що Брюссель накладе санкції не лише на "Белавіа", а й на інших перевізників, причетних до переміщення мігрантів. Зокрема, й на Турецькі та Арабські авіалінії. Та, схоже, вдалося домовитись без санкцій. Подейкували й про обмеження щодо російського Аерофлоту. Поговорити з Москвою вирішила Ангела Меркель.

Ангела Меркель, в.о. канцлера Німеччини:

Я мала телефонну розмову з президентом Путіним і попросила його вплинути на Лукашенка. Ми у ситуації, коли використовують людей, і вони є жертвами нелюдської політики. Треба діяти негайно.

Путін послухав - і порадив телефонувати у Мінськ. Мовляв, проблеми краще розв'язувати напряму, а не через посередників.

Володимир Путін, президент Росії:

Хочу, чтобы все знали - мы здесь совершенно ни причем. На нас все пытаются по любому поводу, и вообще без всякого повода, какую-то ответственность возложить. Не наши авиационные компании возят этих людей. Вообще - ни одна наша компания не возит.

Водночас Росія спорядила свої бомбардувальники патрулювати білорусько-польський кордон. Про це попросив Мінськ, посилаючись на стягування військ Польщею.

Варшава взялася посилювати свої кордони військами. А від Брюсселя вперше за тривалий час пролунала готовність профінансувати й будівництво сталевого паркана.

Шарль Мішель, президент Ради ЄС:

Справді, ми також обговорюємо питання фінансування Європейським Союзом фізичної інфраструктури. Бо йдеться про захист і кордонів ЄС.

Питання, на яке досі у Брюсселі не можуть знайти відповіді - що робити із тисячами мігрантів, які стоять на кордоні. І майже щоночі намагаються прорвати рубіж.

Ситуація - загострюється. Польща і Білорусь - посилюють військову присутність. Лукашенко відкрито говорить про можливість ескалації.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі (1994-2020 рр.):

Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагеря. Оружие в основном идет с Донбасса. Любой автомат, пистолет - провокация и военный конфликт.

Як уникнути провокацій та гуманітарної катастрофи? Хто має піклуватися про цих чоловіків, жінок і дітей, які стали інструментом цинічної політики? І як зупинити цей безперервний потік?

Олена Абрамович, кореспондентка: