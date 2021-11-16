Умер звезда популярного сериала [ Редактировать ]
Источник: Instagram
На 42-м году жизни умер американский актер Хит Фриман. Причина смерти Хита не уточняется. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на менеджера звезды.
Джо С. Монтифьоре заявил, что Фриман был блестящим человеком с сильным характером.
Актер очень гордился своей недавней работой в кино и был взволнован перед следующей главой карьеры.
По информации актрисы и модели Шанны Моклер, которую она опубликовала в Instagram, Хит скончался во сне в своем доме в Остине.
Фриман наиболее известен по роли серийного убийцы Говарда Эппса в сериале "Кости". Также он снялся в "Морской полиции", "Ищейке", "Без следа" и других многосерийных фильмах. Недавно актер сыграл в фильме Майкла Полиша "Ужас в прериях", который еще не вышел на экраны. Помимо актерской деятельности Хит занимался продюсированием и писал сценарии.
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