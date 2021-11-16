Про тисячу за вакцинацію - сьогодні говорили всюди. І кулуари парламенту - не виняток. Бо ж саме нардепи мають затвердити кошторис на такі подарунки.

Де візьмуть гроші й чи вистачить на всіх? - розкаже Анна Каменєва.

Тепер як усі. Без ковід-документа і нардепам на роботу - зась. Аби зайти в парламент, треба показати сертифікат про вакцинацію, довідку про одужання або негативний тест. А щоб у черзі довго не стояли, депутатам напередодні роздали спецперепустки.

Я надала свій сертифікат в апарат, мені видали перепустку.

- А який термін дії перепустки? - 11 червня 2022 року.

А ті, хто заходив із ПЛР-тестом, переконують - були труднощі.

Юрій Камельчук народний депутат, "Слуга народу":

Не всі працівники знають, що ПЛР-тести не зчитуються в "Дії". 700 грн - це вигідно кожні три дні їх робити? - Ну це вже моя проблема, так би мовити.

Рахували в Раді, і скільки знадобиться грошей, аби всім вакцинованим українцям видати по тисячі гривень. Цьогоріч на це дадуть... три мільярди.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Скільки людей вакцинованих зможе отримати по тисячі гривень, якщо виділити всього три мільярди? - це три мільйони людей - на сьогодні в нас вже є дев'ять мільйонів вакцинованих.

Та "Слуги" переконують: грошей вистачить усім. Мовляв, ще більшу суму передбачать у бюджеті на наступний рік. Та яку саме - поки що не озвучують. Утім, запевняють: ця тисяча - це і є підтримка бізнесу під час пандемії.

Данило Гетманцев народний депутат, "Слуга народу":

Нашим громадянам видаються сертифікати, які вони, на які вони можуть придбати послуги у тих видів бізнесу, які постраждали внаслідок коронакризи. Тобто вони сонячне масло не можуть купити на цей сертифікат, можуть придбати, наприклад туристичну подорож в межах України, вони можуть сходити в кінотеатри, в музеї, театри.

Ірина Геращенко народний депутат, "Європейська Солідарність":

Вони мають піти на лікування або чистими грошима, а не через "Дію", на те, що потрібно людям, комусь на комуналку, хтось, вибачте, малий середній бізнес стояв в локдауні, або хворів і не міг займатися підприємницькою діяльністю.

Сьогодні документ лише внесли до порядку денного. А розглянути можуть уже в четвер. Як і документ про додаткові два з половиною мільярди на інфраструктурні проєкти. І про спрощення процедури закупівлі кисневих станцій.

Нестор Шуфрич, народний депутат, "Опозиційна платформа - За життя":

Виникає одне питання - чому так пізно? Невже не знали, що буде необхідність закупівлі кисневих концентраторів і відповідно спрощення процедури. Невже не вистачило часу з вересня? Опозиція просила розглянути ці питання не тоді, коли вже біда прийшла, а заздалегідь.

Юлія Тимошенко, народний депутат, "Батьківщина":

Понад 50% лікарень в Україні не мають кисню. Ви уявляєте що це таке? І чому сьогодні не створені надзвичайні заходи, які людей рятують. І сьогодні ми бачимо в парламенті знову 2,5 млрд списують на будівництво доріг. Ви у своєму розумі?

А от завтра нардепи візьмуться за скандальний законопроєкт - 5600 - про податкові зміни. В опозиції цей документ критикують. Розглядатимуть його за спецпроцедурою - по п'ять поправок від кожної фракції.

Ярослав Железняк, народний депутат, "Голос":

Правки про скасування підвищення податків на земельні ділянки - це скасування права податкової приходити в будь-який час з перевіркою. Скасовування норми про заборону виїзду за кордон, якщо у вас є податковий борг.

Юрій Бойко, народний депутат, співголова фракції "Опозиційна платформа - За життя":

Наша політична сила категорично проти додаткового податкового навантаження на людей і фермерів, які там є. І ми через це цей законопроєкт підтримувати не будемо. Ми вважаємо, що в період епідемії треба навпаки зменшувати податки, а не породжувати нові, які в цьому законопроєкті відображені і які будуть додатково погіршувати умови життя і малого бізнесу і фермерів.

Чи вистачить монобільшості голосів за цей закон? Своїми силами вони навряд чи його ухвалять. Тим паче що 20 "слуг" сьогодні офіційно увійшли у міжфракційне об'єднання ексспікера Дмитра Разумкова. Юридично вони все ще члени фракції монобільшості, утім, голосувати з ними в унісон - навряд чи будуть. Та й у самій монокоаліції вже заявили - сподіваються на голоси двох депутатських груп. І вони, найімовірніше, таки натиснуть зелені кнопки.