П'ятеро жінок загинули під час пожежі у Дніпрі. Трагедія сталася у будинку для літніх людей. Загалом у пансіонаті перебувало тридцять стареньких. Подробиці історії з'ясувала Олена Мендалюк.

Пожежа сталася ось у цьому триповерховому будинку. Це пансіонат для літніх людей. В одній з кімнат на другому поверсі адміністраторка виявила п'ятьох жінок без ознак життя. Викликала поліцію. Попередня версія правоохоронців - смерть настала через отруєння чадним газом.

В'ячеслав Клешня, начальник Дніпровського відділу поліції ГУНП у Дніпропетровській області:

Це було підтверджено оглядом місця події, скоріше за все, що причиною смерті являється отруєння чадним газом. Що саме горіло? Електропроводка.

Родичі стареньких неговіркі.

Тетяна Кокшарова, регіональний представник уповноваженого з прав людини у Дніпропетровській області:

Всі, хто перебував у закладі, були оглянуті медичними працівниками, в лікарню ніхто більше не потрапив. Їх перевезуть до іншого місця, де вони будуть продовжувати своє перебування.

Пансіонат має назву "Турбота коханих". У ньому надавали послуги з догляду за літніми людьми, які мали проблеми зі здоров'ям. Місяць проживання там коштував 10 тисяч гривень. У міській соцслужбі заявили: заклад працював незаконно, жодних дозвільних документів йому не видавали.

Ірина Максименко, начальник управління соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міськради:

Нам нічого не відомо про цей заклад. Він працював нелегально. Він не був зареєстрований у реєстрі надавачів соціальних послуг. Тому нам про цей заклад нічого не відомо.

У поліції кажуть: пансіонат працював на законних підставах. З родичами утримуваних були укладені відповідні договори.

Володимир Богоніс, заступник начальника - начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області:

Можемо сказати, що фізично він зареєстрований, юридично він зареєстрований. Вимог до ліцензування до такого виду діяльності законодавство не вимагає. Немає такої виду ліцензування. Можемо сказати попередньо, що він мав право працювати, єдине, що він не виконав всі пункти умови і не дав повідомлення до ДСНС і в соціальних службах.

Ані власник, ані його представники жодних коментарів наразі не дають. Поліція затримала адміністраторку і одну няню-санітарку. Призначено низку експертиз, зокрема пожежотехнічну, яка встановить причину займання. Відкрито провадження про порушення вимог пожежної безпеки. Винуватцям загрожує до 8 років позбавлення волі.