Злочинці надурили пенсіонерів на 2 млн грн [ Редактировать ]
Групу зловмисників, яка дурила пенсіонерів, викрили столичні правоохоронці.
Дві жінки та чоловік представлялися працівниками Пенсійного фонду і пропонували стареньким обміняти старі купюри, які начебто вже вийшли з обігу, на нові.
Внаслідок оборудки ошукали людей на понад два мільйони гривень. Під час обшуків виявили бойовий пістолет із набоями, гроші та списки потерпілих.
Зловмисникам загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.
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Дві жінки та чоловік представлялися працівниками Пенсійного фонду і пропонували стареньким обміняти старі купюри.