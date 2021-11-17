Водій збив дитину на "зебрі" у Харкові [ Редактировать ]
Знову ДТП. І знову в Харкові. Водій на "зебрі" збив дитину! А гальмувати почав, коли хлопчик уже опинився на капоті.
Момент аварії зафільмували з автівки, що їхала за порушником. У хлопчика від удару злетіло взуття. Але він, за словами очевидців, самостійно підхопився і побіг у парк. Коли на місце приїхали патрульні, там уже нікого не було.
І нагадаю, що лише за останній місяць у Харкові сталися дві резонансні аварії. 26 жовтня 16-річний Микола Харківський на "Інфініті" на шаленій швидкості врізався в "Шевроле" - водій останнього загинув на місці.
11 листопада позашляховик "Тойота" на пішохідному переході збив двох підлітків. Вони й досі в лікарні. Водій перебував під дією наркотиків.
по теме
Тяжелый внедорожник сбил одного и зацепил передним бампером второго ребенка
Напередодні ввечері Харків вразили кадри ДТП, у якому позашляховик Ленд-крузер не зупинився на червоний сигнал світлофора й буквально зніс двох дітей, які переходили дорогу "зеброю".
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и уведомлений
Поки патрульні оформляли одну аварію, на цьому ж місці сталася інша. На одного з правоохоронців наїхала "Мазда", за кермом якої була жінка.
Позашляховик на пішохідному переході збив двох юнаків. 13-річну дівчину - протягнув під капотом кілька метрів. Ще одного хлопця - майже переїхав.