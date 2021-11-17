Коли на місце приїхали патрульні, там уже нікого не було

Знову ДТП. І знову в Харкові. Водій на "зебрі" збив дитину! А гальмувати почав, коли хлопчик уже опинився на капоті.

Момент аварії зафільмували з автівки, що їхала за порушником. У хлопчика від удару злетіло взуття. Але він, за словами очевидців, самостійно підхопився і побіг у парк. Коли на місце приїхали патрульні, там уже нікого не було.

І нагадаю, що лише за останній місяць у Харкові сталися дві резонансні аварії. 26 жовтня 16-річний Микола Харківський на "Інфініті" на шаленій швидкості врізався в "Шевроле" - водій останнього загинув на місці.

11 листопада позашляховик "Тойота" на пішохідному переході збив двох підлітків. Вони й досі в лікарні. Водій перебував під дією наркотиків.